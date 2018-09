Red Bull ähvardab vormel-ühest lahkuda

Red Bull lõpetab sel aastal oma pika koostöö Renault`ga ja võtab uuest hooajast kasutusele Honda mootori.

Kuigi nii Renault ega Honda pole suutnud siiani tõestada, et suudavad Mercedese ja Ferrari domineerimisele vastu saada, usub Red Bulli meeskond, et uus mootoritarnija aitab neid sammukese edasi. Samas tunnistas Marko, et kui ka see koostöö ei õnnestu, on neil aeg lahkuda.

"Oleme väga õnnelikud, et meil on järgmisteks aastateks leping suurepärase partneri Hondaga," sõnas Marko väljaandele Speedweek. "Kuid kui see koostöö ei peaks mingil põhjusel loodetud kujul õnnestuma, lahkub Red Bull F1-st."