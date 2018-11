Räikköneni vastus küsimusele, mida ta Ferrari puhul kõige rohkem igatsema jääb: ma ei tea

Etapieelsel pressikonverentsil paluti Räikkönenil kommenteerida Ferraris veedetud aega ja sealt lahkumist.

"Ma ei tea," oli soomlase vastus küsimusele, mida ta Ferrari puhul kõige rohkem igatsema jääb. "Olen ju korra varem Ferrari juurest lahkunud," meenutas Räikkönen 2009. aastat, kui ta esimest korda Ferrariga koostöö lõpetas.

"Ma ei ole kurb, sest ma ei näe põhjust, miks kurb olla. Me oleme sõbrad edasi. Ma näen nagunii ka edaspidi Ferrari meeskonna liikmeid võistlustel, seega muutused pole ülemäära suured."

"Nii mina kui Ferrari meeskond on seadnud uued eesmärgid, aga mul oli seal ka häid aegu. Muidugi oli raskeid hetki, aga see käib spordi juurde ja vahel peabki olema keeruline. Tulin Ferrari ridades maailmameistriks ja lisaks võitsime kahel aastal meeskondliku tiitli, mida on vähesed saavutanud. Meie teed lähevad rõõmsalt lahku."

Räikkönen hoiab vormel-1 üldarvestuses viimase etapi eel 251 punktiga kolmandat kohta.