Räikköneni Shanghai ilmaennustus ei morjenda: kui auto on hea kuival rajal, on ta üldiselt hea ka märjal rajal

Ilmateade ennustab lähipäevadeks Shanghaisse vihmasadu, mis loob kuninglikus F1-sarjas soodsad tingimused põnevaks nädalavahetuseks.

Sadu, mis peaks eriti ägedaks muutuma just pühapäevase põhisõidu ajal, tekitab võistkondades omajagu ärevust, sest Pirelli uusi vihmase ilma rehve ei jõutud testiperioodil sisuliselt üldse katsetada.

"Üldiselt on nii, et kui auto on hea kuival rajal, siis on ta hea ka märjal rajal," sõnas Ferrari piloot Kimi Räikkönen "Jäämehele" omaselt. "Me pole ilmastikuolude pärast mures."