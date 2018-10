Räikköneni seksuaalses ahistamises süüdistav naine: ma ei ole temalt kunagi raha küsinud - tahan lihtsalt, et õiglus seataks jalule

Dias-Greizis väidab, et 2015. aasta Kanada GP päevil haaras Räikkönen tal rindadest, kui ta ettekandjana baaris tema lauda teenindas ning soomlase sõber katsus tema intiimpiirkondi.

Räikköneni esindajad on kõiki väiteid eitanud ning naise omakorda laimamise ja väljapressimise eest kohtusse andnud.

"Pean astuma vastu inimestele, kes eelistavad kaitsta meest, kes mind seksuaalselt ahistas - needsamad inimesed üritavad mind nüüd hirmutada, levitades minu kohta valesid ja võltssüüdistusi," rääkis Dias-Greizis.

Naise sõnul ei ole ta kunagi Räikkönenilt raha nõudnud. "Mina tahan vaid, et õiglus jalule seataks."

Naise sõnul on puhas jama ka Ferrari väide, nagu nad oleksid asutusesisest uurimist alustanud. Ferrari varalahkunud juht Sergio Marchionne väitis, et Ferrari teeb kõik, et tõde välja selgitada, aga toetab samal ajal Räikköneni. "See on täielik jama! Kui nad oleksid uurimist alustanud, oleksid nad pidanud ju minuga ühendust võtma - seda aga pole tehtud."

Kanadalanna sõnul mõjutab kolme aasta tagune intsident tema elu siiani. "Mõtlesin algul, et kuna mind ei vägistatud, siis saan sellest üle ja ei ole hullu. Paraku ei ole kõik korras. Üks hetk muutis seda, kes ma olen ja kuidas ma käitun, totaalselt - eriti minu suhteid meestega."