Räikköneni mänedžer avaldas lihtsa põhjuse, miks soomlane veel karjääri ei lõpeta

Räikköneni lepingut Ferrariga otsustati mitte pikendada ning tema asemele tuuakse uueks hooajaks noor Charles Leclerc. Peagi 39. sünnipäeva tähistav Räikkönen ei lõpeta aga karjääri, vaid sõlmis hoopis kaheaastase lepingu Sauberiga.

"Kimi lihtsalt tahab F1 autodega sõita, ta armastab seda," sõnas Robertson. "Inimesed võivad olla üllatunud, et ta pärast nii pikki Ferrari-aastaid ei otsutanudki karjääri lõpetada, oma jahi peal istuda ja ülejäänud elu nautida - aga ta armastab vormelitega sõitmist, ta saab sellest oma laksu kätte. Talle meeldib noateral olla - kui ta ei sõidaks vormeliga, siis sõidaks ta motokrossi. F1 on aga tipptase."

Robertsoni sõnul on Räikkönenist ka Sauberile tohutult abi. "Kui saime teada, et Ferrari meile uut lepingut ei paku, tahtis ta kohe Sauberit. Peame ka nende situatsiooni vaatama - neil on nüüd rahastus taga. Kaks aastat tagasi, kui tiim juuksekarva otsas rippus, poleks ta sinna läinud. Nüüd saab ta lisaks kõigele ka arendustöös suurt rolli mängida."

Mänedžeri sõnul teab soomlane väga hästi, kuhu ta läheb ning et ootusi tuleb vähendada. "Kimi teab, et kui tegemist pole just väga veidra sõiduga, ei ole tal võimalust võita. Tal on tarvis teistmoodi mõtlema hakata - ma leian, et vahe tipptiimide ja teiste vahel on suurenenud."