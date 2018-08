Räikköneni elulooraamatu esimene trükk müüdi läbi vähem kui nädalaga

Ilta-Sanomat kirjutab, et Räikköneni raamatust tõotab põhjanaabrite juures tulla tänavuse aasta menukaim elulooraamat. Eelmisel aastal oli selleks jäähokimängija Jere Karalahti biograafia, mida müüdi 33 000 tükki.

Populaarseima Soome sportlase elulooraamatu tiitlit kannab hetkel hokilegend Teemu Selänne, kelle biograafiat müüdi 2014. aastal 77 000 koopiat.

Ilta-Sanomat on piilunud ka Räikköneni raamatut kirjutanud kirjaniku Kari Hotakaineni rahakotti, pakkudes, et koostöö "Jäämeheks" kutsutava vormeliässaga võis talle osutuda majanduslikuks jackpot'iks. Ajaleht toob välja, et autor teenib tavaliselt 3-4 eurot raamatu pealt, kuid Hotakainen suudab endale ilmselt välja rääkida juba tulusamaid tehinguid.

Teada on, et 2016. aastal oli Hotakaineni sissetulek 53 200 eurot. Eeldades, et Räikköneni raamatu läbimüük võib kasvada lausa 100 000 eksemplarini, ületab kirjanik oma tunamulluse sissetuleku suisa mitmekordselt.

Tõenäoliselt võib Räikköneni raamatut peagi leida ka Eesti raamatupoodide lettidelt, sest selle tõlkimisõigused on juba müüdud kümnesse riiki. Pole siiski teada, kas Eesti nende hulka kuulub. Kirjastajad usuvad, et nende riikide arv suureneb pärast oktoobris toimuvat Frankfurti raamatumessi veelgi.