Räikkönen Verstappenile: lepi karistusega ja mine eluga edasi

Kimi Räikkönen tuletas tapmisähvardusi kirjutavatele Max Verstappeni fännidele meelde, et Mika Salo oli kohtunik ka Belgia GP-l, kus 2007. aasta maailmameister ise kollaste lippude eiramise eest kümnesekundilise seisa/sõida karistuse sai.

Verstappenile ei mahu endiselt pähe, miks teda möödunud nädalal USA GP-l pärast Räikkönenist möödumist viiesekundilise ajakaristusega nöögiti ja poodiumilt maha tõsteti, kuid Räikköneni sõnul oleks aeg juhtunu lõpuks selja taha jätta, kirjutab Autoweek.

"Sa pead sellega leppima. Vahel sa tunned, et sinuga ollakse liiga karm, vahel otsustatakse jällegi sinu kasuks, aga nii see käibki. Kõik ütlesid "Oh, Mika Salo aitas Ferrarit", aga Spas oli ta samuti kohtunik ja seal sain mina mitte millegi eest karistada," meenutas Räikkönen augustikuist kollaste lippude eiramist, mida soomlane ise nimetas "mõttetuseks".

"Olen saanud mitmeid karistusi, mis tunduvad justkui mitte millegi eest antud. Aga sa jätad selle ja üritad järgmisel korral paremat tulemust. Nad teevad oma tööd nii hästi, kui suudavad. Ma tean seda tunnet, kui sinu vastu otsustatakse, aga elu on selline."

Neile, kes arvavad, et F1-s peaksid olema ühed ja samad kohtunikud nädalast nädalasse, soovitas Räikkönen vaadata sarjade nagu IndyCar, NASCAR ja MotoGP poole, kus taoline praktika pole loodetud tulemust toonud.

"Kohtunikke on erinevaid ja kõigil on kõige kohta oma arvamus - mõni on rõõmus, teine kurb, aga nii see on ja jääbki olema," jätkas Räikkönen. "Ma ei näe, et see muutuda võiks, isegi kui meil oleks samad kutid nädalast nädalasse."

"Kas me oleksime suurema järjepidevuse juures õnnelikumad?" küsib äkitselt lobisema kukkunud "Jäämees". "Ükski intsident pole ühesugune. Seega pole ka ükski lõpptulemus ühesugune, sest nende luubi all on alati erinevad olukorrad. See on kahjuks võidusõidu osa. Me jääme selle üle alatiseks arutama, kuid MotoGP-s on sama lugu."