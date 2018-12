Räikkönen uuest meeskonnast: Sauber suudab järgmiseks hooajaks ehitada suurepärase masina

Räikkönen tegi Sauberi vormeliga esimesed testisõitud möödunud nädalal Abu Dhabis, mõned päevad pärast hooaja viimast etappi. Räikkönen tegi oma vormel-1 debüüdi 2001. aastal just Sauberi meeskonnas.

"Olen põnevil," sõnas Räikkönen Peterburis toimunud rahvusvahelise autoliidu FIA galaõhtu eel. "Loomulikult on Sauberis sõitmine erinev võrreldes varasemate aastatega, sest meeskonnas on palju uusi inimesi."

"Sauberil on kõik vajalik olemas: suurepärane tuuletunnel ja kõik vahendid selleks, et ehitada suurepärane auto," lisas soomlane. "Meil on ka Ferrari mootor, seega teame, mida selle eest saame."

"Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks suutma selle masinaga hästi sõitma. Järgmine aasta näitab, mis saama hakkab."