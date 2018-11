Räikkönen teatas Ferrarist lahkumise põhjuse: mulle anti kaheksa aastat aega, kuid ma ...

Kui vormeliajakirjanik Will Buxton ütles Räikkönenile, et tema andmetel peavad kõik Ferrari meeskonna sõitjad rääkima pisut itaalia keelt, vastas soomlane: "Mina ei räägi. Vahest see ongi põhjus, miks ma lahkun. Lõpuks. Nad andsid mulle kaheksa aastat aega, et ma ära õpiks."

Kuna Räikköneni hiljuti avatud sotsiaalmeedia leheküljed on fännide hulgas väga populaarsed, uuris Buxton ka selle kohta. "Ma postitan sinna kõik ise, kas sa ei teadnud?" lausus soomlane, tegi pausi ja lisas naerdes: "Ei, tegelikult ma olen palganud kümme inimest seda tegema."

2007. aastal MM-tiitli võitnud Räikkönen siirdub järgmiseks hooajaks Sauberi meeskonda.