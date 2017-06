Räikkönen on Vetteli tiitli nimel valmis end ohverdama

Vormel-1 Aserbaidžaani etapi eel on Ferrari meeskonda sõitja Kimi Räikkönen öelnud, et võib hooaja teises pooles enda tulemusi ohverdada tiimikaaslase Sebastian Vetteli meistritiitli nimel.



Praeguseks on peetud seitse GP-d ja liidrikohal on just neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, kellel hetkel kogutud 141 punkti. Tema lähimal jälitajal, Mercedese tiimi sõitjal Lewis Hamiltonil on kogutud 129 silma. "Kui minul pole enam matemaatilist võimalust võidelda meistritiitlile, siis ma muidugi aitan Vettelit," sõnas soomlane, kel endal on hetkel 73 punkti.

"Mul pole sellega probleemi, sest kõige tähtsam on meeskond ja üritada Ferrariga tipus olla," lisas ta.