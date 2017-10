Räikkönen: ma ei tea, mis Ferrari vormelitega toimub

Vormel-1 sarja Jaapani GP-l viienda koha saanud Kimi Räikköneni jaoks on Ferrari masinate tehnilised probleemid üllatuseks.

"Terve sõidu vältel ei tundnud end masinas kõige kindlamalt, balanss polnud päris õige. Osad ringid olid okeid, teised keerulisemad. Möödasõitude osas tegime head tööd, kuid eessõitjatest jäime pikalt maha," rääkis Räikkönen võistluse järel.

Sebastian Vetteli katkestamise kohta lisas soomlane: "Ma ei tea, mis juhtus. Oleme viimastel aastatel tubli arengu teinud, kuid hetkel - ma ei tea, mis põhjusel - tekitavad järsku tehnilised probleemid mitte millestki."

"See on tõsiselt veider, meie masinad sõidavad perfektselt ja siis järsku pühapäeval on probleem, mida keegi ei oodanud. Selles osas on meil kõvasti tööd teha," tunnistas MM-sarjas viiendal kohal asuv Räikkönen.

Vettel pidi Jaapanis katkestama juba avaringide järel, sest tema Ferrari jõuallikal ei toiminud süüteküünal.

Maailmameistrivõistluste üldseis: Hamilton 306 punkti, Vettel 247, Bottas 234, Ricciardo 192, Räikkönen 148 ja Verstappen 111.

MM-sari jätkub kahe nädala pärast Ameerika Ühendriikides, sõita jääb veel neli etappi.