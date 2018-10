Räikkönen lõpetas USA GP võiduga pika ootuse, Hamilton ei kindlustanud veel tiitlit

Vormel-1 USA GP

Oleks Hamilton selle möödasõidu ära teinud ja Bottas poleks Vettelit mööda lasknud, oleks lood hoopis teised... https://twitter.com/langulsenizeamk/status/1054101651794071552

Verstappen: "Lõhkusin oma kinga. Arvan, et surusin liiga kõvasti. Mul oli tagumiste rehvidega tõsiseid probleeme, kui ma Lewisega võitlesin. Meil käis nõelasilmakurvides kõva rebimine. Lewis oli juba möödumise äärel, seega mul on hea meel, et ma teiseks jäin."

Räikkönen enne poodiumitseremooniat Hamiltonilt: "Kas sa võitsid meistritiitli?"Hamilton: "Ei."

https://twitter.com/F1/status/1054097538222034951

Hamiltoni edu Vetteli ees kasvas kolme punkti võrra. Ta on nüüd sakslasest 70 punktiga ees, laual on 75 silma.

Räikkönen võidumees, Verstappen teine, Hamilton kolmas, Vettel neljas.

Räikköneni viimasest võidust (2013 Austraalia) on möödas 113 etappi! Ulme!

Ei selgu meil täna veel maailmameistrit!

Vettel saab ikkagi Bottasest mööda, soomlane sõitis omakorda turvaalale!

Hamiltonile jääb ikkagi kolmas koht, Vettel näib lõpetavat viiendana.

Korduse järgi tundus, et kõik oli reeglitepärane. Oli juba möödas, aga tegi ise vea.

Hamilton a Verstappen peavad ägedat heitlust, britt sõitis välja turvaalale!

Vettel sõitis esimeses kurvis pisut välja ja vahe Bottasega oli korraks üle 2 sekundi.

Huvitavat statistikat: F1 meistritiitel on USA Gp-ga ära otsusatud seitsmel korral, viimati 2015. aastal.

5 ringi veel minna! Räikkönen ees, tema järel Verstappen, Hamilton, Bottas, Vettel.

50/56 Vetteli vahe Bottasega on alla sekundi. Kus läheb enne paugutamiseks?

49/56 Hamiltoni ja Verstappeni vahe kõigub 1,0 ja 1,2 sekundi vahel.

Verstappen pole samuti võidumõtteid peast heitnud. Vahe Räikköneniga on vaid 1,6 sekundit. Tuletame meelde, et ta alustas sõitu 18. stardiruudust.

Mida Hamiltonil on vaja? https://twitter.com/F1/status/1054090134394675200

Räikkönenile antakse teada: "Ta saab meid kolm ringi enne lõppu kätte" Silmas on peetud Hamiltoni.

Kui Hamilton Verstappenist mööda saab, nagu ta õige pea üritama hakkab, ei ole ta ikka veel maailmameister, sest siis peab Vettel esinelikust väja jääma. Vettel (5.) aga läheneb jõudsalt Bottasele.

42/56 Räikkönen juhib, Verstappen kaotab talle 2,1 sekundiga, Hamilton hollandlasele omakorda 4,6-ga. Bottas neljas, Vettel viies.

Vettel on Hamiltonist vaid nelja sekundiga maas, kuid Mercedesel peaks olema rehvieelis. Selle kinnituseks on Hamiltoni uus kiireim ring 1.37,702.

38/56 Hamilton käis boksis ja langes neljandaks Vetteli ette. Räikkönen juhib, Verstappen teine (+2,5), Bottas kolmas.

Hamilton kurdab raadios kehva pidamise ja vibratsiooni üle. Räikkönen on juba 9 sekundi kaugusel.

Vahepeal on katkestajate nimistuga liitunud Charles Leclerc. https://twitter.com/F1/status/1054087496752095233

34/56 Vaatame esikümne ka üle: Hamilton, Räikkönen, Verstappen, Bottas, Vettel, Hülkenberg, Sainz, Ocon, Magnussen, Perez.

32/56 Vettel on Bottasega vahe vähendanud 13 sekundile. Aga teise kohani, mida tal praegu tiitlilootuste säilitamiseks, on veel kõvasti minna. Näib üsna võimatu, kui turvaauto just rajale ei tule. Samal ajal on suur küsimus, kas Hamilton peab oma rehvidega lõpuni vastu... Kui Kimi palju lähemale ei tule, jääb ehk varu isegi teiseks peatuseks.

Vettel sõidab uute rehvidega välja kiireima aja, aga jääb Bottasest ikka 17 sekundit maha.

Hamilton juhib, Räikkönen teine (+17 s), 18. kohalt startinud Verstappen kolmas (vahe Kimiga 4,2 s)!

Vettel väljub boksist viiendale kohale. Peatuse kordus näitab, et parem tagumise rehvi mees jäi teistest pisut maha.

27/56 28 ringi vanade supersoft rehvidega sõitev Vettel jääb ette juba ka Verstappenile. Samal ajal kutsutakse ta ka boksi.

25/56 Räikkönen läks Vettelist mööda teisele kohale.

Bottas langes peatusega viiendaks. Hamilton juhib Vetteli (+16 sek) ja Räikköneni (+17 sek) ees.

Bottas pöörab boksi, Vettel pole veel käinud.

22/56 Esikümme: Hamilton, Bottas, Vettel, Räikkönen, Verstappen (käis just boksis), Hülkenberg, Sainz, Ocon, Perez, Magnussen

21/56 Kimi boksis! Hamilton juhib. https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1054082501122105344

Sky Sportsi kommentaatorid ja fännid sotsiaalmeedias küsivad, miks ometi Ferrari virtuaalse turvaauto ajal boksis ei käinud. Twitteris ironiseeritakse, kas Ferrarisse strateegiameistriks tööle saaks...

20/56 Hamilton on Räikkönenist selgelt kiirem, vahe on 0,3 sekundit. Aga mööda ei lähe.

Hamilton on nüüd Räikkönenil kahe sekundiga kannul. Kas riskib möödasõiduga või ootab, kuni soomlane boksi sõidab? https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1054080827116662786

16/56 Hamilton ligineb värskete rehvidega hirmsa hooga! Vahe Räikköneniga on vaid 3,6 sekundit.

Vetteli ja Ricciardo kokkupõrge esimesel ringil: https://twitter.com/AtopeF1/status/1054079201211490307

14/56 Hamilton on Bottasest mööda saanud ja jälitab Räikköneni, kes on tervelt 6,8 sekundi kaugusel.

13/56 Võidusõit jätkub! VSC on lõppenud. Esikümme: Räikkönen, Bottas, Hamilton, Verstappen, Vettel, Hülkenberg, Sainz, Ocon, Perez, Magnussen. Katkestajad: Ricciardo, Grosjean, Alonso.

Kimile antakse raadio teel teada, et Hamilton on tõenäoliselt rajal kahe peatuse strateegiaga.

Hamilton käks boksis ja langes Bottase selja taha kolmandaks. Enne seda tegi Kimi petteliigutuse, nagu tahaks ka boksi keerata, kuid sõitis sealt siis ikkagi mööda. https://twitter.com/F1/status/1054078486468530180

Hamilton on Räikköneniga vahe vähendanud 1,4 sekundile. Vettel sai enne VSC režiimi mööda Carlos Sainzist ja on nüüd kuues.

11/56 Ricciardo peab mootoriprobleemide tõttu katkestama ning on juba mootorrattaga teel tagasi boksi. Kuni Red Bulli rajalt eemaldamiseni kohaldatakse virtuaalse turvaauto režiimi. Hoogu tuleb maha võtta, möödasõit on keelatud. https://twitter.com/F1/status/1054077884984446979

Esikümme: Räikkönen, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Vettel, Ocon, Perez.

Verstappen on tõusnud juba viiendaks, Vettel sai viimati mööda Esteban Oconist ja sõidab kaheksandal kohal.

Lance Stroll (Williams) sai Alonso (McLaren) rammimise eest boksist läbisõidu karistuse.

6/56 Räikkönen juhib Hamiltoni ees 1,7 ja Bottase ees jub 7,2 sekundiga.

Start korduses: https://twitter.com/dburgersdijk/status/1054074925647044609

Lance Strolliga kokku saanud Fernando Alonso raadioside: "Nende meestega on võimatu võidu sõita. Sa ei saa lihtsalt kurvides teistele sisse sõita!"

Kohtunikud teatavad, et päris mitu intsidenti esimesest ringist on uurimise all.

Esimese ringi järel juhib Räikkönen Hamiltoni, Bottase ja Ricciardo ees. Vettel on 13., Verstappen on 18. kohalt tõusnud juba 9-ndaks.

Vettel ja Ricciardo panevad küljed kokku! Vettel tegi spinni ja jäi rivi lõppu.

Vettel möödus Ricciardost ja tõusis neljandaks.

Tagumised mehed lõikavad korralikult šikaani, üks auto on ka väljas.

Räikkönen läks esimeses kurvis juhtima!

Start on antud!

Soojendusring algas!

Kimi Räikkönen on esikuuikust ainsana alla pannud ultrasoft rehvid, teistel kõigil on supersoft. Ultrad peaksid varem boksi tulema.

Ilm on kahjuks kaunis. https://twitter.com/F1/status/1054069908009598976

Niimoodi maandus ringrajale võitjatrofee. https://twitter.com/C4F1/status/1054067868076249089

Mercedes andis teada, et on mõlemal oma autol ära vahetanud mootori veepumbad, kuna neil avastati pärast kvalifikatsiooni olevat väiksed lekked. Midagi dramaatilist siiski pole, muudatused tehti ära reeglite piires.

Max Verstappen võttis täna hommikul vastu viiekohalise karistuse käigukasti vahetuse eest ning stardib alles 18. kohalt.