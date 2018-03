Räikkönen lasi roppused lendu: mida v...u, alles nüüd ütlete mulle!

Krõbe sõnavahetus tiimiga leidis aset pärast boksipeatust. Vettelist ees olnud Räikkönen võeti enne boksi ja soomlane arvas, et Vetteliga tehakse koheselt samasugune manööver. Aga Vetteli sissetulekuga venitati ja õnnelike juhuste kokkusattumusena tagas see lõpuks võidu.

Räikkönen, kes arusaadavalt soovis ka ise esikoha eest võidelda, läks leili, kui kuulis, et Vettel teeb kiireid ringe ning teda pole endiselt boksi võetud. Tiimiraadiosse lendasid mitmel korral soomekeelsed roppused. "Mida v...u, alles nüüd ütlete mulle!" räuskas Räikkönen kui insenerid soovitasid tal hoogu juurde panna.

Engineer: "We need a little bit more pace Kimi, Seb is lapping 28.5"

Kimi: "Has he not stopped yet?"

Engineer: "Not yet"

Kimi: **** you tell me now!? You first say to me that you are not in a hurry?! **** me up with this!"#F1 #AusGP