Räikkönen kiitis oma vormelit: väga positiivne kogemus

Eksmaailmameister Räikkönen läbis täna 114 ringi ja sõitis välja päeva viienda aja.

Eelmise hooaja lõpus oli soomlane testinud Abu Dhabis Sauberi 2018. aasta vormelit ning tema kinnitusel on praegune masin hoopis paremal tasemel.

"Väga positiivne," kiitis soomlane testipäeva lõpus. "Olen tõesti väga õnnelik. Kutid on teinud kahe hooaja vahel head tööd ja meil on masin, millega annab töötada küll. Ja me saame veel paremaks minna."

Tänase päeva kiireimat aega näitas Ferrari piloot Sebastian Vettel.