Räikkönen kiitis Ferrari meeskonna juhti: ta on parim boss, kes mul on olnud

"Ma usun, et Ferrari on viimase kolme hooaja jooksul liikunud õiges suunas," sõnas Räikkönen väljaandele La Gazzeta. "Ferrari on heades kätes. Arrivabene on parim boss, kelle alluvuses olen sõitnud. Ta on õige mees sellele töökohale ja tal läheb hästi."

"On tõeline au sõita nende meeskonnas, sest Ferrari nime teatakse igas maailma nurgas," lisas soomlane. "On uhke tunne olla osa Ferrarist."

39-aastase Räikköneni leping Ferrariga kestab tänavuse hooaja lõpuni. Järgmisest aastast sõidab Räikkönen Sauberi meeskonnas.