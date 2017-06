Räikkönen Kanadas reporteritele: järgmise aasta otsus on tehtud, aga see pole teie asi

Soomlasest vormel-1 piloot Kimi Räikkönen on järgmise hooaja osas otsuse teinud, kuid ajakirjanikega seda enne ametlikku teadet jagada ei kavatse, vahendab ajakiri Autosport.

Räikkönen, kelle leping Ferrariga lõpeb käesoleva hooajaga, ütles Kanada GP eel ajakirjanikele: "Plaanid on tehtud, aga see pole midagi, mida ma peaks ühegagi teist jagama. See pole teie asi - te kirjutate nagunii edasi - seega see ei muuda midagi. Inimesed, kes teadma peavad, teavad. Eks näis, mis juhtub."

Ta jätkas: "Mul pole järgmiseks aastaks lepingut. Selle kohta ringleb igal aastal palju kuulujutte. Monacos juhtunu ei puutu kuidagi asjasse."

Räikkönen viitas Ferrari boksipeatuse taktikale, millega talt rööviti võimalus kvalifikatsioonis kätte võidetud parimat stardikohta võiduks vormistada. Monte Carlo tänavatel võidutses mittu ringi hiljem boksi võetud Sebastian Vettel.

Sellegipoolest kinnitab Räikkönen, et sakslane pole Ferrari esipiloot. "Ei, me pole midagi sellist otsustanud. Aga kui saabub hetk, mil ühel mehel on võimalus [tiitlile sõita] ja teisel mitte, siis on selline asi normaalne. See on olnud nii igas tiimis igal ajal. Mul pole sellega mingeid probleeme. Arvan, et see on aus mäng. Aga praegusel hetkel pole sellel mingit mõtet, sest meil on veel nii palju sõite järel. Me ei raiska energiat sellele, mida inimesed arvavad, et me teeme. Me anname endast parima ning nagu ma ütlesin, meil on tiimis selge poliitika."

Monaco GP lõpplahenduse võttis Räikkönen kokku sõnadega: "Ma pole vihane. Pole seda kunagi olnudki. Teisena lõpetamine ei teinud mulle rõõmu - nii lihtne see ongi."