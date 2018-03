Räikkönen: Halo-raam töötab hästi päikesevarjuna

Kimi Räikköneni arvates on vormel-1 autode turvalisust tõstev Halo-raam muu hulgas kasulik päikesevari.

Seesama raam on tänavuste mudelite välimuses just kõige silmapaistvam uuendus, mis ka otseülekandes pardakaameratest hästi silma torkab. Austraalia GP järel paluti sellele hinnang anda Ferrari soomlasest piloodil Kimi Räikkönenil.

"See on samasugune nagu testiperioodil ning ma leian, et see ei sega üldse," sõnas "Jäämees". "Ma arvan, et see on isegi kasulik, sest kui päike teatud kõrguselt paistab, blokeerib see otsest päikesevalgust."

Austraalia GP algas kohaliku aja järgi kell 16.10, mis tähendas loojuvat päikest. Etapi võitnud Sebastian Vettel nõustus Räikköneniga, kuid leidis uuenduses ka ühe negatiivse aspekti.

"Võib-olla inimestele ei meeldi, kuidas see välja näeb, aga me võime ühel päeval selle vajalikkust veel tunda. Sõidu ajal ei avaldanud see mingit mõju. Nagu Kimi ütles, see töötas päikesevarjuna. Küll aga segas see paraadringi ajal (auring, kus võitja publikule lehvitab - toim), sest sa ei näinud nii hästi inimesi tribüünil. Üritasin piiluda selle alt... Või vähemalt pole ma piisavalt pikk, et sellest üle vaadata."

