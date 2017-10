Räikkönen ärritus USA GP eel ajakirjaniku küsimuse peale

Kimi Räikkönen sai USA GP eelsel pressikonverentsil ühe reporteri küsimuse peale pisut pahaseks.

Nimelt uuriti soomlaselt selle kohta, miks on Ferrari auto tänavu kvalifikatsioonides Mercedese omast nõrgem. 16 etapist on punased autod suutnud esikohalt startida vaid neljal juhul, Räikkönen ise startis esikohalt vaid Monacos.

"Ma ei tea, millest te räägite," põrutas soomlane alustuseks. "Meie auto on võib-olla võrreldes ühe ringiga kiirem kogu võistluse peale, kuid viimasel ajal on ka see rohkem tasakaalus olnud. Ma ei saa teiega nõustuda."