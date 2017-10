PUUST JA PUNASEKS: Kuidas Lewis Hamilton pühapäeval USA-s MM-tiitli võib kindlustada?

Vormel-1 karussell peatub sel nädalal USA-s Austinis, kus võib selguda ka tänavune maailmameister.

Seis on lihtne: kui Lewis Hamilton (McLaren) viiendat korda Austinis võidab - varasemalt on ta seda teinud 2012., 2014., 2015., ja 2016. aastal - ning selle raja 2013. aasta valitseja Sebastian Vettel (Ferrari) jääb viiendast kohast kaugemale, saab britist neljakordne maailmameister.

Võimalik on ka stsenaarium, kus Hamilton tuleb maailmameistriks teise kohaga, kuid see eeldab, et Vettel ei mahu esikaheksasse ja Valtteri Bottas (Mercedes) ei näe ruudulippu esimesena. Kui Hamilton jääb kolmandaks, läheb tiitlijaht Mehhikos edasi.

Ka Mercedese tiimil on võimalus USA-s asjad ära otsustada. Hetkel on neil Ferrari ees 145-punktiline edu. Tiitel on kotis, kui vahe on pühapäeva hilisõhtuks vähemalt 129 silma. See tähendab, et Ferrari peab lootuste üleval hoidmiseks Mercedesest koguma vähemalt 17 punkti rohkem. Kui üks "hõbenooltest" võidab, on konstruktorite karikas igal juhul otsustatud.

MM-sarja punktitabel 1. Hamilton 306

2. Vettel 247

3. Bottas 234



Punktisüsteem: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1



Kui mingil põhjusel katkestatakse sõit enne, kui planeeritud ringidest on läbitud 75 %, jagatakse vaid pooled punktid.

"Pikk tee on veel minna. 100 punkti on palju. Kõike võib juhtuda. Üritan lihtsalt jalad maas hoida ning loodetavasti suudame selliseid esitusi nagu tänavu veel pakkuda," ütles kaheksa etappi võitnud ja ja veel kolm korda teisena lõpetanud Hamilton.

Huvitaval kombel pole Hamilton sel hooajal veel poodiumi kolmandal astmel seisnudki, küll aga jäänud kolmel korral napilt pjedestaalilt välja. Vettel on saanud neli esi- ja viis teist kohta, korra tulnud kolmandakski.