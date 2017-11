Prantsuse telekanal: Kubica on Williamsiga juba käed löönud

Robert Kubica 2008. aastal Jaapanis teise koha karikaga. Foto: AP/SCANPIX

Prantsumaa telekanal Canal+ väidab oma allikatele tuginedes, et vormel-1 sarja on kuueaastase pausi järel naasmas poolakas Robert Kubica, kes on käed löönud Williamsi tiimiga.