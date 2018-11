Poola ajakirjanik: Robert Kubicast saab järgmisel hooajal Williamsi põhisõitja

Kubica sõitis viimati F1 sarjas 2010. aastal Abu Dhabi etapil. Järgmise aasta alguses tegi aga poolakas autorallil osaledes karmi avarii, mis jättis ta aastateks võidukihutamistelt kõrvale.

Williams on siiani ametlikult kinnitanud, et järgmisel hooajal on nende üheks sõitjaks F1 sarja uustulnuk, 20-aastane britt George Russell, kuid teise piloodi nimi on siiani avaldamata.

Täna säutsus Poola ajakirjanik Cezary Gutowski Twitteris, et Sergei Sirotkini ja Esteban Oconi asemel saab Williamsi 2019. aasta teiseks piloodiks just Kubica.

Tänavu täidab 33-aastane Kubica Williamsis reservsõitja kohta.

Kubica sõitis vormel-1 sarjas aastatel 2006-2010. Viie aasta jooksul võitis ta ühe etapi ja lõpetas 12 korda poodiumil.