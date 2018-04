Poodiumilt välja jäänud Lewis Hamilton püstitas vormel-1 sarjas võimsa rekordi

Hamilton on nüüdseks vormel-1 sarjas punktikohale jõudnud 28 etappi järjest. Tegemist on absoluutse rekordiga.

Varasemalt kuulus vastav tippmark soomlasele Kimi Räikkönenile, kes jõudis 2012. ja 2013. aastal Lotusega sõites punktidele 27 korda järjest.

Hamilton alustas oma suurepärast seeriat 2016. aasta 9. oktoobril, kui ta sai Jaapani etapil kirja 3. koha.

But @LewisHamilton broke a record in China, with a 28th straight points finish#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/oOGEOCy6WT— Formula 1 (@F1) April 15, 2018