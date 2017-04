Pikk ootus sai lõpu: Ferrari tegi MM-sarja etapi kvalifikatsioonis puhta töö

Kvalifikatsiooni kiireim oli Sebastian Vettel, kes sai parimal ringil kirja aja 1.33,194. Meeskonnakaaslane Kimi Räikkönen jäi maha 0,059 sekundiga.

Teine stardirida kuulub Mercedestele, kusjuures Valtteri Bottas oli kvalifikatsioonis kiirem kui Lewis Hamilton. Ajad vastavalt 1.33,289 ja 1.33,767. Viies oli Daniel Ricciardo (Red Bull) ja kuues Felipe Massa (Williams).

Enne homset MM-sarja neljandat etappi on Vettelil liidrina punkte 68, Hamiltonil 61, Bottasel 38 ja Räikkönenil 34.

TULEMUSED

RAI: "I got some traffic on my second warm-up lap [in Q3] and that affected the tyres. I'm happy we are both on the front row" #RussianGP pic.twitter.com/kAyrLxAaF9