Pettunud Verstappen kutsus fänne üles USA etappi boikoteerima

Red Bulli vormelisõitja Max Verstappen, kes kukutati eile viiesekundilise ajakaristuse tõttu kolmandalt kohalt neljandaks, kutsus fänne üles järgmise aasta USA GP-d boikoteerima.

16. kohalt alustanud Verstappen tegi suurepärase võistluse ja tõusis viimasel ringil Kimi Räikkönenist möödudes juba kolmandaks, kuid kuna ta ületas seda möödasõitu tehes rajajoont, määrati talle ajakaristus.

"Ma tõesti loodan, et fännidele see otsus ei meeldinud ja loodetavasti nad järgmisel aastal siia enam ei tule. See pole spordi jaoks hea, sellised reeglid ei tee võidusõitu paremaks," kurjustas Verstappen kohtunikega.

Kolmekordne maailmameister Niki Lauda nõustus noore Red Bulli sõitjaga ja nimetas karistust naeruväärseks. "See oli kõige viletsam otsus, mis kunagi määratud on. Ta (Verstappen) ei teinud midagi valesti. Me oleme ju võidusõitjad, mitte tavaliiklejad," sõnas Lauda.

Eilse etapi Austinis võitis üldliider Lewis Hamilton Sebastian Vetteli ees. MM-sarja üldarvestuses edestab Hamilton Vettelit juba 66 punktiga. Sõita jääb veel kolm etappi.

Verstappeni möödasõit: