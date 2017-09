Pettunud Hamilton: vajan liidrikoha säilitamiseks väikest imet

Vormel-1 sarja üldliider Lewis Hamilton ütles Singapuri etapi kvalifikatsiooni järel, et vajab põhisõidus liidrikoha säilitamiseks väikest imet.

Kui Hamilton piirdus eelsõidus viienda kohaga, siis temast vaid kolme punkti kaugusele jääv Sebastian Vettel kihutas välja kiireima aja.

"Viies koht pole võrreldes esimesega mõistagi hea. Pean nüüd välja nuputama, kuidas tühjalt kohalt imet teha. Ma andsin endast tõesti kõik ja olen oma sõiduga rahul, kuid pettumust valmistab, et me ei suuda Ferrariga võistelda," sõnas Hamilton.

"Vahe on tõesti suur ja see on päris veider, kuidas see erinevate etappide järel kõigub. Loodetavasti on järgmised etapid meile paremad," lisas Mercedese sõitja.

Vetteli kõrvalt esireast stardib täna Red Bulli sõitja Max Verstappen, teise rea moodustavad Daniel Ricciardo ja Kimi Räikkönen. Hamiltoni kõrvalt alustab täna tema tiimikaaslane Valtteri Bottas.

Singapuri etapp algab Eesti aja järgi kell 15. Delfi toob sõidu tähtsamad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.