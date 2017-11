Pascal Wehrlein Sauberist väljaheitmisest: mu perel pole kümmet miljonit vaba raha

Saksamaa vormelipiloot Pascal Wehrlein, kellest Sauberi F1 meeskond järgmisel hooajal loobub, rääkis väljaandele Auto Hedbo, et tema ainus variant järgmiseks aastaks on jätkata Williamsi meeskonnas.

Wehrlein asendatakse järgmisel aastal F2 maailmameistri Charles Leclerciga. Sellise võimaluseni viis 20-aastase Monaco võidusõitja diil Sauberi mootoritarnija Ferrari noortemeeskonnaga.

"Ma ei usu, et minu sportlik esitus enam midagi mõjutab. Sõidud siin, Brasiilias ja viimasel etapil Abu Dhabis ei mängi enam rolli. Me ei saa ühtegi punkti ja kõik teavad seda," ütles Wehrlein sel nädalavahetusel toimuva Brasiilia GP eel.

"Ma ütleksin, et Williams on 2018. aastaks minu ainus variant. Mulle öeldi päris varakult ära, et mul ilmselt pole järgmisel aastal Sauberis ruumi. Ja kui ma järgmise hooaja vahele jätaks, oleks vormel ühte naasmine juba väga keeruline."

Wehrlein on sel hooajal kirjutanud tiimi ja enda kontole viis punkti, samas kui tema rootslasest tiimikaaslane Marcus Ericsson, kes on meeskonda toonud olulise sponsorite pagasi, on siiani nulli peal. Ferrari tahaks Sauberile sokutada ka 23-aastase itaallase, 2015. aasta F3 meistri Antonio Giovinazzi, kuid Ericssoni koht tundub olevat kõigutamatu.

"Kui sul pole sponsoreid, on praktiliselt võimatu endale tänapäeval ise sõitjakoht hankida. See lihtsalt ei käi nii," lisas samuti 23-aastane Wehrlein. "Kui mu pere saaks maksta viis kuni kümme miljonit, oleks lood teised, aga nad ei saa."

Brasiilia GP ajakava:

Täna: vabatreeningud kell 14 ja 18

Laupäeval: vabatreening kell 15, kvalifikatsioon kell 18

Pühapäeval: põhisõit kell 18