Pascal Wehrlein pääseb Bahreini etapil rajale

"Head uudised: Meil on rõõm teatada, et Pascal Wehrlein osaleb Bahreini GP-etapil," kirjutas Sauberi vormelimeeskond täna Twitteris.

Wehrleinit, kes vigastas selga jaanuaris Miamis peetud Meistrite võidusõidul, asendas Austraalia ja Hiina etappidel Antonio Giovinazzi, kes punktiarvet avada ei suutnud.

Bahreini etapp kihutatakse sel nädalavahetusel.

Good news: We are pleased to inform that Pascal Wehrlein will be back in the car as of the #BahrainGP! #F1 @PWehrlein pic.twitter.com/rnWbfYsK9k

