Paradiisi paberid: Lewis Hamilton osales eralennukit ostes kavalas skeemis

Neljakordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton on kistud hiljutisse paradiisi paberite skandaali. Väidetavalt üritas britt mööda hiilida maksude maksmisest oma 19 miljonit eurot maksnud eralennuki pealt.

32-aastane Hamilton vältis Bombardier Challenger 605 lennukit soetades 3,7 miljoni euro suuruse käibemaksu tasumist. Põhjus, miks 20-protsendilisest käibemaksust pääses, seisnes selles, et Hamilton importis raudlinnu Mani saarelt, mis asub väljaspool Euroopa liitu.

Suurbritannia ja Euroopa liidu seaduste järgi oleks Hamiltonil õigus käibemaksu tagastusele, kui ta kasutaks lennukit puhtalt vaid ärireisideks. Lekkinud dokumentide järgi tundub aga, et kolmandik Hamiltoni lende on olnud erasõidud.

Hamiltoni advokaadid on juba maksuametile öelnud, et ühtegi seadust pole rikutud, kuid tunnistanud ka samas, et käibemaksu lennuki pealt samuti pole tasutud.

Skeemi taga on paradiisi paberite skandaali keskmes olev õigusbürioo Appleby ja raamatupidamisfirma EY, kes lõid fiktiivse rendisüsteemi, läbi mille Hamilton ja teised reisisõbrad iseendale oma lennukit rentisid.

Praegu on Hamiltoni õhusõiduk registreeritud tema firmale Neitsisaartel, mis omakorda rendib seda teisele firmale Mani saarel. See jällegi rendib seda edasi La Manche'i väinas asuvale ettevõttele Guernsey.

Lisaks lõi Hamilton Mani saarele veel teisegi firma, läbi mille ostis ta 1,9 miljonit eurot maksnud autoelamu, mida ta kasutab ringradade ääres peatumiseks. Selle pealt pole vormeliäss samuti käibemaksu tasunud.

Daily Maili teatel uurib Briti maksuamet, kas sellised skeemid on ikka seaduslikud.