Pankrotiohus vormel-1 meeskond sai uue omaniku

Force India tegevjuht Otmar Szafnauer avaldas tehingu järel heameelt, et kõik nende tiimi 405 inimest saavad tööle edasi jääda. "Olen väga rahul, et uued investorid usuvad meie tegemistesse ja annavad meie sõitjatele võimaluse edasi võistelda," märkis ta.

Uue omaniku poeg Lance Stroll võtab Force Indias ilmselt mehhiklase Sergio Perezi koha. Sõitjakohata on jäämas just Perez, sest prantslasel Esteban Oconil on meeskonnaga pikaajaline leping. Hetkel on Stroll veel Williamsi palgal.

Force India olevat mootoritarnijale Mercedesele võlgu 10 miljonit naelsterlingit ning tiimi koguvõlad ulatuvad lausa 159 miljonini.