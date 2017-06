Palmeri vormel süttis Bakuu etapi vabatreeningul põlema

Inglase masin hakkas suitsema teises kurvis ja süttis järsku põlema. Rajatöötajatel õnnestus masin kiiresti kustutada, kuid Palmer oli sunnitud vabatreeningu lõpetama.

26-aastase inglase jaoks tuli katkestamine väga halval ajal, sest ka eilne treening jäi tal pooleli, kuna ta sõitis ühest kurvist väljudes ootamatult vastu rajapiiret.

Täna vaid neli ringi sõitnud Palmer piirdus viimase kohaga, kiireim oli Mercedese piloot Valtteri Bottas.

Marshals on hand quickly to damp down the flames 👍 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/tJVFK7Fo15

— Formula 1 (@F1) June 24, 2017