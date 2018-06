OTSEBLOGI | Vormel-1 sarja Montreali GP algas avariiga, juhib Vettel

Parimalt stardikohalt läheb võistlusele Sebastian Vettel (Ferrari), kes tänavu on olnud rohkem kvalifikatsioonide mees. Sakslane on kiireim olnud nelja etapi kvalifikatsioonis, sõidud ise pole nii edukalt kulgenud. Kanadas võidutses Vettel viimati 2013. aastal.

Küll on Montreali ring ülihästi sobinud Lewis Hamiltonile (Mercedes), kes jahib tänavu neljandat järjestikust Kanada GP võitu. Hamilton oli kvalifikatsiooni neljas, jäädes Vettelile kiireimal ringil alla 0,232 sekundiga. Hamiltoni ette mahtusid veel Valtteri Bottas (Mercedes) ja Max Verstappen (Red Bull Racing).

Kanada GP algab Eesti aja järgi kell 21.10. Delfi vahendab sõidu tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

https://twitter.com/F1/status/1005885633385070592

Hetkeseis: Lap 28/701) VET2) BOT +3.4383) RAI +17.0304) VER +30.3815) RIC +32.9136) HAM +34.794

Kas need Vetteli rehvid peavad tõesti vastu? https://twitter.com/F1/status/1005884655860633600

Hämmastav sõit, sest esikolmik - Vettel, Bottas, Räikkönen - pole veel boksis käinud, kuid hoiavad oma edu.

Mercedes ütleb raadios Bottasele, et soomlane on endiselt pool sekundit kiirem nendest, kes on käinud rehve vahetamas.

23/70: Vettel juhib Bottase ees 4,7 sekundiga.

Ferrari teatab raadios Sebastian Vettelile, et läheb B-plaani peale. Ühe rehvivahetuse taktika?

20/70. Hetkeseis: 1) VET 2) BOT +4.6953) RAI +16.3054) VER +30.2155) RIC +31.8726) HAM +32.861

19/70: Ricciardo käis boksis ja sai Hamiltonist mööda, olles nüüd viies oma tiimikaaslase Verstappeni järel. https://twitter.com/F1/status/1005883218082631681

Hamilton ja Verstappen käisid boksis - hüperpehmete rehvide asemele superpehmed. Verstappen on nüüd viies ja Hamilton kuues.

https://twitter.com/F1/status/1005881306289528832

Vettel on hoos ja kihutab järjepanu kiireimaid ringe.

13/70: Vettel juhib Bottase ees 4 sekundiga, Verstappen kaotab 6,8 ja Hamilton juba 8,9 sekundiga.

Perezi ja Sainzi intsidendi osas jõudsid kohtunikud otsusele, et kumbki sõitja karistada ei saa.

Sergio Perez käis boksis ja pani alla superpehmed rehvid.

Vettel juhib Bottase ees 3,6 sekundiga.

Perez heitles vahepeal Sainziga ja pidi murule sõitma, langedes 9. kohalt 14ndaks. https://twitter.com/F1/status/1005878847236124672

9/70: Vettel juhib Bottase ees 2,4 sekundiga. Esikuuik püsib sama: Vettel, Bottas, Verstappen, Hamilton, Ricciardo ja Räikkönen.

Selline oli start: https://twitter.com/GabyManzoJ/status/1005877698823184384

TOP 10 hetkel: https://twitter.com/F1/status/1005877886681837569

5/70: Sebastian Vettel tegi suurepärase restardi ja kasvatas vahe Bottasega kiirelt 1,5-le sekundile.

Turvaauto lahkus ja võistlus saab jätkuda.

Lance Stroll teatas,. et tal purunes õnnetuse eel rehv.

Hartley ja Strolliga on õnneks kõik korras, kuid rada on masinate tükke täis. https://twitter.com/F1/status/1005876851850477568

Hetkeseis: Vettel, Bottas, Verstappen, Hamilton, Ricciardo ja Räikkönen. Ainus muutus esikuuikus oli Ricciardo möödumine Räikkönenist. Bottas suutis Verstappeni marulise rünnaku tagasi tõrjuda.

Vettel jääb liidriks, Bottas suudab Verstappeni ees säilitada teise koha.

Ja juba on turvaauto rajal. Hartley ja Stroll tegid avarii. https://twitter.com/F1/status/1005876438325751809

Start on antud!

Masinad on siirdunud soojendusringile.

Kas parimalt kohalt alustav Vettel jõuab karjääri 50. võiduni? https://twitter.com/F1/status/1005873069800546305

10 minutit stardini: https://twitter.com/F1/status/1005872106297610247

Alonso on karjääri 300. GP stardiks valmis. https://twitter.com/F1/status/1005870779077185537

Fännid tahavad Kimi Räikköneni presidendiks. Kas Soome, FIA või Ferrari presidendiks, see jääb saladuseks... https://twitter.com/F1/status/1005868843238125570

Meenutus eelmise aasta stardist, kus Verstappen tõusis 5. kohalt teiseks: https://twitter.com/F1/status/1005747896065519616

Tere, head vormelisõbrad! Juba kell 21.10 algab Montreali GP, mis on alati olnud väga sündmusterohke.

