OTSEBLOGI | Vormel-1 Hiina GP: Hamilton kukkus stardis viiendaks, Verstappen tõusis julgete möödasõitudega esikolmikusse

Kvalifikatsiooni võitjana alustab võidusõitu esikohalt Sebastian Vettel (Ferrari), kes on ka MM-sarja üldliider, olles võitnud kaks esimest etappi. Tema kõrvalt stardib tiimikaaslane Kimi Räikkönen, mõlemad Mercedesed on alles teises reas - Valtteri Bottas kolmas ja Lewis Hamilton neljas.

Hiina GP algab Eesti aja järgi kell 9.10, Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.

Vormel-1 Hiina GP

Vettel boksis.

Ferrarid ei tundu aga veel boksi tulevat. Küll aga vahetab rehve Temalegi lähevad medium'id alla.

Räikkönen jääb välja, Hamilton tuleb sisse. Inglane tuleb välja täpselt Ricciardo ette.

Mõlemad autod ühel ringil boksi tuua oli päris riskantne käik - oleks Verstappeni rehvivahetusel midagi nihu läinud, oleks kohe ka Ricciardo sõit tuksis olnud. Sedapuhku läksid aga mõlemad peatused laitmatult.

Red Bullid! Verstappen ja Ricciardo tulevad mõlemad järjest ning saavad alla medium-rehvid. Nendega peaksid nad sõidu lõpuni ära kestma.

Esikuuiku meestest pole veel mitte keegi boksi tulnud. Kes on esimene?

Hetkeseis:

Hamilton kurdab, et ei suuda Räikkönenile lähemale saada - tal on tükk tegemist, et soomlasega üldse sammu pidada...

Ricciardo hakkab vaikselt Hamiltonile järgi jõudma. Vahe on 1,2 sekundit - võimalik, et austraallane saab peagi ka DRS-i kasutada.

Tagapool hakkavad esimesed mehed juba ka boksi tulema.

Bottas püsib Vettelist kahe ja poole sekundi kaugusel, Verstappen on kolmandana soomlasest aga juba viie sekundi kaugusele langenud. Temast omakorda kolme sekundi kaugusel on Räikkönen ja Hamilton.

Ehh: Vettel pani ikka korralikult Räkonile ära, mille tulemusena said teised Räikonenist mööda

Foto avakurvist:https://twitter.com/F1/status/985401609332166656

Esimesed kuus sõitjad näivad praegu paigas olevat - keegi seal kellelegi väga agaralt kuklasse ei hinga, vahed pigem suurenevad.

Vettel on liidrikohal Bottasest juba kaks sekundit eest ära rebinud.

Seis avaringi lõpuks:

Hamilton langeb lausa viiendaks!

Vettel teeb suurepärase stardi, aga Bottas saab samal ajal Räikkönenist mööda. Verstappen tõuseb aga järgmiste kurvidega koguni kolmandaks!

LÄKS!

https://twitter.com/F1/status/985399100819505152

Autod on soojendusringile startinud!

https://twitter.com/F1/status/985398173156958208

https://twitter.com/F1/status/985397422531731457

Kiire meeldetuletus stardijärjestusest:https://twitter.com/F1/status/985391488447270913

Tere hommikust! Spordipäev algab täna juba päris vara ning Hiina GP-ks on kõik juba põhimõtteliselt valmis. Oleme meiegi!