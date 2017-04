OTSEBLOGI: Valtteri Bottas asus Bahreinis püüdma karjääri esimest etapivõitu

Parimalt stardipositsioonilt läks karjääris esmakordselt rajale 27-aastane soomlane Valtteri Bottas, kes alistas eilses kvalifikatsioonis teise Mercedese sõitja Lewis Hamiltoni.

Bottas on jõudnud karjäär jooksul küll kümnel korral poodiumile, ent täna asub ta jahtima oma esimest etapivõitu.



Bahreini GP

Olukord muutub taas huvitavaks. Hamilton käib täna ilmselt viimast korda boksis ja langeb kolmandaks.

On selge, et Vettel ja Hamilton peavad veel korra boksi tulema. See tähendab, et Hamiltonil on hetkel suurim võimalus etapp võita. Taas üks tore boksipeatuste-võidusõit.

Bottas, kes käis sarnaselt Vettelile ja Räikkönenile mõni ring tagasi boksis, kerkib neljandaks, möödudes Ricciardost.

Bottas tuleb 33. ringil teistkordselt boksi ja langeb seitsmendaks.

27 ringi jääb minna, kuid hetkel paistab küll, et Vettel on taas tänu õigeaegsele boksipeatusele - tõsi, seekord tuli see puhta õnnega - liikumas võidu suunas.

29 ringi sõidetud: Vettel, Hamilton, Bottas, Räikkönen, Ricciardo, Massa, Perez, Hülkenberg, Grosjean ja Ocon. Võitluspaarid on hetkel Bottas - Hamilton ja Ricciardo - Massa. Tõsi, midagi üliohtlikku ei toimu ka seal.

Bottase masin ei liigu kohe üldse, kaotussekundeid Vettelile juba viis. Hamilton tahab meeskonnakaaslasest mööda minna.

"Ma pole kunagi sõitnud nii väikse jõuga masinaga," sõnab Alonso ralliraadios kurjalt. Hispaanlane on langenud 13. kohale.

Räikkönen möödub täna juba teist korda Massast, kuid soomlase vahe esikolmikuga on kasvanud juba väga suureks.

23 ringi läbitud, seis esikümnes ikka sama: Vettel, Bottas, Hamilton, Massa, Räikkönen, Ricciardo, Perez, Hülkenberg, Grosjean ja Ocon.

Räikkönen möödub Ricciardost ja kerkib viiendaks!

Bottas kerkib kohe võidusõidu jätkudes Vetteli kõrvale, kuid sakslane jääb sisekurvi ja ei lase soomlast endast mööda.

Sõit jätkub 17. ringil järjestuses Vettel, Bottas, Hamilton, Massa, Ricciardo ja Räikkönen.

Turvaauto on jätkuvalt rajal.

Stroll jääb tee äärde ja lehvivad kollased lipud. Kõik peale Ferraride, kes äsja rehve vahetamas käisid, tulevad boksi ning Vettel tõuseb sõidu liidriks.

Selgub ka, miks Stroll seisma jäi. Sainz sõitis talle kurvis sisse. Tõsi, Stroll ise põhjustas avarii ikkagi.

Vettel ja Räikkönen käivad juba esimest korda boksis ning langevalt vastavalt kuuendaks ja kümnendaks.

Selgub, et Verstappeni masinal tekkis piduririke.

Verstappen sõidab 12. ringil vastu seina! Isiklik ja täiesti arusaamatu sõiduviga.

Räikkönen möödub 8. ringil Massast ja kerkib kuuendaks. Aga Red Bullid on juba mitme sekundiga eest ära.

Esikolmik on nüüd koos: Vettel ründab Bottast, kuid samas kaitseb end Hamiltoni eest. Ka Verstappen on neljandana väga lähedal.

Vettel ründab Bottast, kuid ülejäänud esikümne sõitjatel hetkel suuri duelle käimas pole - kõik on kindlalt oma kohal.

Avaring läbi: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Massa. Räikkönen alles seitsmes.

Bottas teeb suurepärase stardi ja võtab esimesed kurvid kindla liidrina, Hamilton seevastu loovutab oma koha Vettelile!

Start!

Soojendusringile mindi.