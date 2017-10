OTSEBLOGI | Ülipõnev Malaisia GP: Räikköneni auto lohistati enne starti garaaži, viimaselt kohalt alustanud Vettel tõusis viiendaks

Eilse kvalifikatsiooni võitis MM-sarja liider Lewis Hamilton (Mercedes), kes juhib Sebastian Vetteli (Ferrari) ees 28 punktiga. Briti edu võib täna veelgi suureneda, sest Vettel peab mootorivahetuse tõttu startima viimaselt kohalt.

Hamiltoni kõrvalt alustab esimesest stardirivist Kimi Räikkönen (Ferrari), kes koos Vetteli ja Max Verstappeniga (Red Bull) eelmisel etapil Singapuris juba stardi järel kiivri peast pidi võtma. Verstappen sõitis eile välja kolmanda stardikoha, tema Red Bulli meeskonnakaaslane neljanda.

Malaisia GP, mida järgmisest aastast enam kalendris pole, on sõitjate jaoks üks füüsiliselt nõudlikumaid sõite üldse. Kuumas ilmas ulatuvad kokpiti temperatuurid tihti 50 kraadini.

Stardirivi:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Räikkönen (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Force India)

7. Stoffel Vandoorne (McLaren)

8. Nico Hülkenberg (Renault)

9. Sergio Perez (Force India)

10. Fernando Alonso (McLaren)

MM-sarja üldjärjestus:

1. Hamilton 263 punkti

2. Vettel 235

3. Bottas 212

4. Ricciardo 162

5. Räikkönen 138

Konstruktorite karikas:

1. Mercedes 475

2. Ferrari 373

3. Red Bull 230

F1 Malaisia GP

23/56 Esimesed kaheksa meest pole veel boksis käinud: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Bottas, Vettel, Perez, Alonso, Sainz

21/56 Vettel on tõustnud viiendaks! Bottas on viie sekundi kaugusel. https://twitter.com/F1/status/914394420736380928

Taevas kisub Sepangi raja kohal tumedaks. Kas näeme täna veel vihma? Oleks hirmus põnev!

17/56 Vettel näitab Hamiltonist olulisemalt kiiremaid ringiaegu. Verstappen endiselt juhtimas, Hamilton teine, Ricciardo kolmas, Bottas neljas. Vettel kuues.

14/56 Vandoorne läks boksi, Vettel on kuues. Kuue sekundi kaugusel on Perez.

12/56 Boksipeatuste trall on alanud. Vettel on tõusnud hetkeks kaheksandaks. Massa langes peatusega 16-ndaks. Võimalik, et Vettel ja Hamilton võivad ka rajal peagi kokku saada, kui britt boksi tuleb.

Vettel võttis samal ajal sisse kümnenda koha ja pani osavalt Alonsol ukse kinni.

10/56 Magnussen on samuti võetud ja Vettel on juba üheksas. Massa on kahe sekundi kaugusel. Pilt enne sakslase möödasõite: https://twitter.com/F1/status/914388771323379713

9/56 Ricciardo võtab põnevas lahingus sisse Bottase koha! Bottasel tundub midagi viga olevat, vahe on juba väga suur.

6/56 Järjestus: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Vandoorne, 6. Perez, 7. Stroll, 8. Massa, 9. Magnussen, 10. Alonso, 11. Vettel. Vettel on päris pikalt jäänud nüüd Alonso taha sõitma.

3/56 Vettel on tõusnud 11-ndaks. Hamilton tundis raadio teel muret, kaugel sakslane on.

Verstappen möödub Hamiltonist! Uskumatu manööver! https://twitter.com/F1/status/914387086895132673

Räikkönen on meie tänane esimene ja ainus katkestaja. Starti mees ei jõudnudki.

Sõitja: Vetteli tiitel on läinud. Peale tänast mingi 40+ punkti vahet, seal raske välja tulla Hamiltoni vastu. Tegi, mis see Ferrari tegi enda tiimi korraldustega, olgem ausad Raikoneni kotiti ikka normaalselt, aga sellest ei piisa.

Järjestus pärast esimest ringi: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Vandoorne, 6. Perez, 7. Ocon, 8. Stroll, 9. Massa, 10. Magnussen. Vettel on tõusnud 13-ndaks!

Hamilton jäi liidriks, Verstappen teiseks, Bottas kolmandaks. Soomlane oli väga lähedal hollandlasest möödumisele. https://twitter.com/F1/status/914386117088116736

nm: Mingi maagia. Kuidagi maagiliselt jääb Räikkonnen alati kvalifikatsioonis alla Vettelile ja kui siiski juhtub mõnel korral ees olema, siis sõidu ajal toimuvad maagilised juhtumised, milles osaline pea alati tema suur sõber Vettel ning mille tõttu Räikkonen kaotab koaha või katkestab sootuks. Nüüd jällegi on autol midagi viga jne. Kui ma oleksin paranoiline ja ei usuks kokkustauumistesse, siis arvaks, et siin on kellegi karvane käsi mängus.

Start on antud!

Masinad läksid soojendusringile. Räikköneni teine stardikoht jääb sealt naastes tühjaks.

Räikkönen lükatakse garaaži! Katastroofiline nädalavahetus Ferraride jaoks. https://twitter.com/GritaSports/status/914384268012507136

Räikkönenil on stardi eel probleemid: jõudu pole ja aku on tühjapoolne. Näis, kas stardist üldse minema saab.

Grupipilt, enne kui kostüümid selga tõmmati. Foto: AP/Scanpix

Vetteli tulemused, kui mees on pidanud alustama tagumistelt kohtadelt: https://twitter.com/F1/status/914374067041525761