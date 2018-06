OTSEBLOGI | Prantsusmaa GP algas Bottase ja Vetteli kokkupõrkega - üks lõhkus rehvi, teine esitiiva

Eilse kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton, kes stardib oma Mercedese meeskonnakaaslase Valtteri Bottase eest. Kolmandalt kohalt alustab Sebastian Vettel (Ferrari), neljandalt Max Verstappen, viiendalt Daniel Ricciardo (mõl Red Bull) ja kuuendalt Kimi Räikkönen (Ferrari).

Prantsusmaa GP eel on üldarvestuses Vettel 121 punktiga liider, Hamilton jääb maha vaid ühe punktiga.

Stardi ajaks ennustatakse sademete tõenäosuseks 47 %. Kuna rada on pea kaks kilomeetrit pikk, võib väike vihmasabin tekitada olukorra, kus üks rajaosa on märg, teine aga täiesti kuiv. E ile tuli kolmas vabatreening vihma tõttu suisa peatada.

Delfi teeb sõidust tekstipõhise otseülekande.

Vormel-1 Prantsusmaa GP

8/53 TOP 10: 1. Hamlton, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Ricciardo, 5. Magnussen, 6. Räikkönen, 7. Leclerc, 8. Grosjean, 9. Perez, 10. Hülkenberg. Vettel on tõusnud 12-ndaks.

Kordused näitavad, et Vettel hoopis puksis Alonsot ja hispaanlane tegi pirueti. Vettel on 15., Alonso viimane ehk 18.

Esimeses ja teises sektoris olid korraks jälle kollased lipud, sest Alonso sõitis ühe kurvi otseks. Aga nüüd jälle rohelised.

6/53 Turvaauto on eest kadunud ja võidusõit võib jätkuda!

Pierre Gasly ja Esteban Oconi avarii on samuti uurimise all. Mõlemad mehed pidid katkestama. Turvaauto on ikka veel rajal.

Kohtunikud annavad teada, et Vetteli ja Bottase intsident on uurimise all. https://twitter.com/deepalir/status/1010890206684344320

Kordused näitavad, et Vettel sõitis Bottasele rehvi sisse.

Bottas longib boksi katkise rehviga.

Hamilton juhib, kaks kohta tõusnud Verstappen on teine, neli kohta tõusnud Sainz kolmas. Ricciardo neljas, Magnussen viies, Leclerc kuues.

Ocon on keset rada seisma jäänud, tükid taga. Sellepärast ka turvaauto.

Sebastian Vettelit ootab boksis uus esitiib, üks Toro Rosso (Pierre Gasly) suitses samuti raja ääres.

Turvaauto tuleb!

Bottas tegi esimestes kurvides pirueti!

Start on antud!

Masinad läksid soojendusringile.

Ja muidugi sõjalennukite ülelendu: https://twitter.com/McLarenF1/status/1010885007949393921

Stardi eel pakuti publikule dessantväelaste sõud. https://twitter.com/F1/status/1010883268630253568

Praegu ei ole vihmast küll haisugi. https://twitter.com/F1/status/1010885098424725504