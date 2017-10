OTSEBLOGI | Mehhiko F1 sõit algas draamaga! Hamiltoni autol purunes stardisirge kokkupõrkes tagarehv

Teiselt kohalt alustab Max Verstappen (Red Bull), kolmandalt Lewis Hamilton (Mercedes). Neile järgnevad soomlased Valtteri Bottas (Mercedes) ja Kimi Räikkönen (Ferrari).

Suurepärase kvalifikatsiooni tegi 21-aastane prantslane Esteban Ocon (Force India), kes hõivas Daniel Ricciardo (Red Bull) ees kuuenda koha. Teine Force India sõitja, kodupubliku lemmik Sergio Perez oli kümnes.

Vettel peab täna Hamiltonist teenima 17 punkti rohkem, kui ta tahab tiitliheitluse eelviimaseks etapiks Brasiiliasse viia. Maailmameister selgub täna, kui:

1) Vettel võidab (25 punkti) ja Hamilton võtab vähemalt viienda koha (10 p)

2) Vettel tuleb teiseks (18) ja Hamilton lõpetab vähemalt üheksandana (2)

Igasugune muu tulemus tähendaks Hamiltoni tiitlivõitu. Vetteli katkestamise korral samuti.

Delfi toob kell 21 algava sõidu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Kohe saab sõidetud 40 ringi ja 31 veel minna.

Sõidu liider Verstappen võttis rajarekordi enda nimele. Red Bull liigub suurepäraselt.

Vettel tegi rajarekordi - 1.20,16.

Vettel kaheksas ja Hamilton 16. kohal. Esikolmik - Verstappen, Bottas, Räikkönen. Aga vahed suured.

Paljud mehed käisid boksis, kuna Hartley jõuallikas ütles üles ja rajal virtuaalne turvaauto režiim.

Liider Verstappen boksis, õige pea pool sõidust seljataga.

Vettel sõitis kiireima ringi - 1.20,7. Ja tundub, et õige pea tõuseb Vettel seitsmendaks. Esikolmiku mehed on muidugi väga kaugel, aga Räikkönen võib ju vajadusel ka päris seisma jääda...

Punktikoht on Hamiltonist 15 sekundi kaugusel, Vettel on tõusnud juba üheksandaks.

Õige pea hakkab täis saama 30 ringi. Verstappen juhib Bottase ees 8 sekundiga.

Hamilton tegi esimese möödasõidu ja MM-sarja liider kerkis 17. kohale.

Räikkönen tõusis vähemalt mingiks ajaks kolmandale kohale.

Hõredas õhus on jõuallikatega probleeme. Kas Mercedestel sama mure?

Hülkenberg raja ääres ja sõit sõidetud.

Hamilton ei suuda kellestki mööda minna, endiselt "istub" 19. kohal. Päris tragikoomiline. Vettel on tõusnud 12. kohale.

Algab boksipeatuste virr-varr. Ocon esimesena sees.

Vettel tõusis 13. kohale, sai Grosjeanist mööda. MM-sarja liider Hamilton hakkab varsti ringis sisse saama sõidu liidrilt Verstappenilt! Kes oleks osanud seda oodata?

Verstappeni ja Bottase vahe ligi 6 sekundit, kolmandal kohal sõitev Ocon jääb liidrist maha juba 20 sekundit. Sõidetud 16 ringi, kokku vaja sõita 71. Sõit on alles väga noor.

Vettel sai suure vaevaga Massast mööda ja sakslane tõusis 15. kohale.

Verstappeni edu Bottase ees juba 4,5 sekundit. Noor hollandlane liigub omas tempos. Sõidetud 10 ringi.

Verstappen juhib 3,5 sekundiga Bottase ees. Kolmas Ocon, neljas Hülkenberg, viies Perez ja kuues Räikkönen. Vettel hetkel alles 16 ja Hamilton 19.

Kordus näitab, et Vetteli esitiib lõikas Hamiltoni rehvi läbi.

Nii Hamilton kui Vettel on esialgu punktidest ehk esikümne kohast kaugel. Milline algus?!

Hamilton käis boksis vormeli katkist rehvi vahetamas. Kuid ka Vettel vajas abi, masina esitiib sai stardiraginas pihta. Kontaktid nii Verstappeni kui Hamiltoniga.

Start ja kohe läks draamaks! Hamilton lõhkus stardisaginas tagumise rehvi!

Esireas Vettel ja Verstappen, teises reas Hamilton ja Bottas, kolmandas reas Räikkönen ja Ocon.

Soojendusring läks käima.

Õhusooja 21 kraadi ja rajakatte temperatuur 42 kraadi. Peaks rehvi "sööma" päris kenasti. Kas keegi riskib ka ühe boksipeatuse taktikaga?

Kui Hamilton tuleb viie hulka, siis on britt neljandat korda maailmameister ja jõuab tiitlite arvult samale pulgale tänase konkurendi Sebastian Vetteli ning Alain Prostiga. Aga hetkel on see kõik alles teooria.

Tere Vormel-1 sarja fännid! Hooaja 18. etapp on kohe-kohe algamas, Mexico City ringrajal 71 ringi ja siis on võitja selge. Võib-olla ka maailmameister teada. Delfi hoiab teid sündmustega kursis.