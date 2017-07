OTSEBLOGI: Kes võidab vormel-1 Suurbritannia GP kvalifikatsiooni?

Silverstone`i ringrajal peetava etapi eel hoiab MM-sarjas liidrikohta sakslane Sebastian Vettel (Ferrari), kelle edu kodupubliku ees startiva Lewis Hamiltoni (Mercedes) ees on 20 punkti.

Liidrist vastavalt 35 ja 64 silma kaugusele jäävad Valtteri Bottas (Mercedes) ja Daniel Ricciardo (Red Bull) peavad aga käigukasti vahetamise tõttu loovutama homses stardirivis viis kohta. Vastavalt reeglitele peab käigukast vastu pidama vähemalt kuus etappi järjest.

Delfi kajastab tänase kvalifikatsiooni tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

Vormel-1 Briti GP kvalifikatsioon

Ja Ricciardo tulebki autost välja! Tema jaoks on kvalifikatsioon eriti õnnetul kombel otsa saanud.

Ricciardo autol on tehnilised probleemid ning mees pargib oma auto boksi sissesõidutee ja viimase kurvi vahele murule.

Suurem osa pehmete rehvidega alustanutest tulevad aga kohe uuesti boksi. Isegi roheliste "jalavarjudega" Räikkönen kurdab: "Libe on. Libe!"

Tundub, et vihm hakkab vaikselt järele jääma. Mõned julged lähevad rajale superpehmetega, teised roheliste rehvidega.

Tere laupäeva! Briti GP kvalifikatsioon on algamas ning ilm Silverstone'i ringrajal on pehmelt öeldes sombune - vihma kallab ning olud on rasked.