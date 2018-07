OTSEBLOGI | Kas Vettel suudab kodusel etapil võita? Hamilton on tõusnud juba kolmandale kohale

Sakslase kõrvalt saab rajale Valtteri Bottas (Mercedes), teises stardireas on Kimi Räikkönen (Ferrari) ja Max Verstappen (Red Bull), kolmandas Kevin Magnussen ja Romain Grosjean (mõlemad Haas).

Valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kelle vormelit tabasid eilses ajasõidus hüdraulika probleemid, alustab alles 14. kohalt. Red Bulli teine sõitja Daniel Ricciardo peab mootoriosade vahetamise tõttu alustama sõitu eelviimaselt kohalt.

Delfi toob tänase sõidu põhisündmused lugejateni otseblogi vahendusel.

Vormel-1 etapp Saksamaal

29/67 Bottas tegi boksipeatuse. Esiviisik: Verstappen, Räikkönen, Vettel, Hamilton, Bottas.

27/67 Mitmed mehed on käinud boksis, mille tõttu on Ricciardo tõusnud kuuendale kohale, kaotust Hamiltonile 25 sekundit.

https://twitter.com/F1/status/1021028260325543937

25/67 Vettel teeb boksipeatuse ja langeb neljandaks, kuid jõuab siiski Hamiltoni ette.

25/67 Liider Vetteli edu viiendal kohal asuva Hamiltoni ees on 21 sekundit. Hetkel on Räikkönen ainus, kes esiviisikust boksis käinud.

20/67 Head sõitu tegev Daniel Ricciardo on jõudnud punktikohale. 9. kohal sõitev Sainz on kõigest kahe sekundi kaugusel.

17/67 Daniel Ricciardo on tõusnud 12. kohale.

17/67 Esikuuik: Vettel, Bottas, Verstappen, Räikkönen, Hamilton, Magnussen.

15/67 Kimi Räikkönen teeb ära boksipeatuse, langeb neljandale kohale, napilt Hamiltoni ette.

14/67 Hamilton on juba viies, möödus just Magnussenist. Nüüd on tükk tühja maad, kuna Verstappen on 17 sekundi kaugusel.

10/67 Hamilton tõusnud juba 7. kohale, Ricciardo 13.

Hamilton näitab suurepärast kiirust.https://twitter.com/F1/status/1021022739191287809

7/67 Vetteli edu Bottase ees on juba üle kolme sekundi.

6/67 Hamilton on tõusnud punktikohale. Esiviisikus muutusi pole: Vettel, Bottas, Räikkönen, Verstappen, Magnussen.

4/67Hamilton on tõusnud juba 11. kohale, Ricciardo on tõusnud ühe koha võrra 18. kohale.

2/67 Hamilton on 13. ja Ricciardo 19. kohal.

Vettel tegi hea stardi ning hoiab oma liidrikohta. Bottas teine, Räikkönen kolmas ja Verstappen neljas.

Start on antud!

Sõit algab peatselt! Praegu on käimas soojendusring.

"Kõik on võimalik, kuid realistlikult tahaks minimaalselt kuuendal kohal lõpetada," sõnas 19. kohalt startiv Daniel Ricciardo.

Sky Sportsi andmetel on 60% tõenäosus, et sõidu jooksul hakkab sadama.

10 minuti pärast algab sõit.

Kas tänasel GP-l hakkab ka vihma sadama?https://twitter.com/F1/status/1021012232312766465

"Ferrari on olnud sellel nädalavahetusel väga kiire," sõnas Valtteri Bottas sõidu eel. "Ei ole lihtne neid võita, kuid me anname endast kõik, et neist ette saada."

Hamilton on kõik viimased korrad, kui ta oli sunnitud alustama esikümnest väljas, lõpetanud kõrgetel kohtadel.

Ferrari jaoks on Saksamaa GP ajalooliselt väga edukas olnud.https://twitter.com/F1/status/1020986864130457601

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/F1/status/1020766110713491457

Viimasena stardib täna vormeli mootorit vahetanud Pierre Gasly. https://twitter.com/PierreGASLY/status/1020991856673546245