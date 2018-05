OTSEBLOGI | Kas Ricciardo imeline seeria jätkub Monaco GP-l ka võidusõidus?

Ricciardo tiimikaaslane Max Verstappen alustab täna viimaselt stardikohalt, sest lõhkus viimasel vabatreeningul oma masina.

Enne tänast etappi on liider Hamilton 95 punktiga, järgnevad Vettel 78, Bottas 58, Räikkönen 48 ja Ricciardo 47 silmaga.

Ricciardo naaseb liidrina. Seis 18. ringil: Ricciardo, Vettel, Hamilton, Räikkönen, Bottas, Ocon. Verstappen on hetkel 12. kohal.

Vettel naaseb rajale Bottase ja Hamiltoni ette, Ricciardo tuleb samal ajal boksi.

Vettel boksis. Hamilton ei suuda samal ajal värskete rehvidega Ricciardost ikka kiiremini sõita - see on väga hea märk Red Bulli fännide jaoks.

Hamilton saab Oconist mööda ning saab nüüd vabas vees sõita.

Hamilton naaseb rajale kuuendana, ultrapehmed rehvid all. Sõidetud on 13 ringi, vahed hakkavad juba venima.

Hamilton on esimene mees, kes plaanitult boksi tuleb. Seda kolmandalt kohalt.

Strolli autol läheb rehv katki ning mees tuleb seda boksi vahetama.

Verstappen tõuseb kiirelt kolm kohta, möödudes Strollist ja Hartleyst ning ka Sirotkinist, kes boksi karistust kandma läks.

Sergei Sirotkini autole ei paigaldatud enne starti rehve õigel ajal ning selle eest saab ta 10-sekundilise seisa-ja-sõida karistuse. Valus - venelane on praegu 12. kohal.

Verstappen teeb ilusa möödasõidu Ericssonist ning tõuseb 17.-ks.

Ricciardo suurendab esikohal oma edumaad päris jõudsalt. Vettelil on ta juba enam kui sekundiga eest ära.

Stardist saavad kõik hästi minema ning avariisid ei juhtu. Tipus jäid ka kohad samaks.

Verstappen sai kohe alguses mõlemast Haasist mööda ning on oma 20. koha vahetanud 18. vastu.

LÄKS!

Nõnda - stardiks on nüüd kõik valmis...

Nõnda - sõitjad on soojendusringile startinud!

Väidetavalt on sõitjatele öeldud, et sõidu ajal on vihma oodata. Ringraja enda ilmateenistus peab tõenäosuseks aga vaid 20 protsenti.

