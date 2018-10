OTSEBLOGI | Kas Lewis Hamilton kroonitakse viiendat korda maailmameistriks? Verstappen kihutab võidu suunas

Vormel-1 Mehhiko GP Vahepeal kodupublikut rõõmustanud Perez on sunnitud katkestama. Vettel läheb Hamiltonist puhta sõiduga mööda. Vettelilt kerge möödasõit, samas oli selge, et Hamilton ei asunud enda positsiooni ka eriti kaitsma. 40. ringi läbitud: 1. Verstappen, 2. Vettel, 3. Hamilton, 4. Ricciardo, 5. Bottas, 6. Räikkönen. Perez rõõmustab kodupublikut. https://twitter.com/F1/status/1056638055375953922 Vettel pressib end Ricciardost mööda ja tõuseb kolmandaks. https://twitter.com/F1/status/1056637355724079109 Nüüd kihutatakse taas täishooga. https://twitter.com/LightsOutF1Blog/status/1056636499221987336 Pool võistlusmaad varsti läbitud. https://twitter.com/F1/status/1056636352685662208 Carlos Sainz katkestab. Taas on kasutusel virtuaalse turvaauto režiim. Ricciardo on raskustes ning Vettel on talle juba kuklasse hingamas. Võitlus kolmanda koha nimel kisub tuliseks. Ricciardot on vaevamas täpselt sama mure nagu Hamiltoni. https://twitter.com/F1/status/1056634465542434817 28. ringi läbitud: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Ricciardo, 4. Vettel, 5. Bottas, 6. Räikkönen. Kokku on täna vaja läbida 71 ringi. Hamiltoni esimene vasak rehv näeb kehv välja. Peagi on tõenäoliselt oodata boksipeatust. https://twitter.com/F1/status/1056633668352069632 Vettel käib boksis ja tuleb tagasi rajale neljandal kohal. Meeldetuletusena võib lisada, et Vettel vajab täna kindlasti võitu ja Hamilton ei tohi mahtuda seitsme parema sekka, siis läheb heitlus MM-tiitli eest veel edasi. Mercedes on MM-tiitli suunas liikuva Hamiltoni kulgemisega rahul. https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1056630997435990021 Kui Verstappen sai sõiduga Räikkönenist mööda, siis nüüd suudavad sama ka Hamilton ja Ricciardo. Selline näeb välja pingerivi 15. ringi järel: https://twitter.com/F1/status/1056631030323515394 Nii Verstappen kui ka Hamilton vahetavad alla ülipehmed rehvid. https://twitter.com/F1/status/1056630194075824128 https://twitter.com/F1/status/1056629668605018113 Hamilton on praegu neljandal kohal ja selle tulemusega tuleks ta maailmameistriks! Boksi tuleb ka Verstappen. Tundub, et Red Bulli ja Mercedese sõitjad lähevad välja kahe boksipeatuse taktikaga. Ferrarid on jätkuvalt esialgsete rehvidega rajal. Vettel on kerkinud liidriks. Verstappen on teine ja Räikkönen kolmas. Hamilton kurtis insenerile, et rehvi tunduvad kuidagi hellad. https://twitter.com/F1/status/1056628360879792128 Hamilton, Ricciardo ja Bottas käivad rehve vahetamas. Hamilton oli vahepeal võrreldes Verstappeniga üsna hädas ja kaotas hollandlasele üsna palju aega. Niimoodi lõppes võistlus Alonso jaoks. https://twitter.com/F1/status/1056627237104041984 Vahepeal tuleb kasutusele virtuaalse turvaauto režiim. Mööduda ei tohi ja hoogu tuleb maha võtta. Kordustest on näha, et stardisirgel ragistasid ka Vettel ning Bottas, kuid mõlemad jäid rajale. Alonso katkestab. Verstappen oli stardis lõpuks kõige teravam. Võitlus Hamiltoniga oli üsna pingeline. https://twitter.com/F1/status/1056625668778348547 Seis 3. ringi järel: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Ricciardo, 4. Vettel, 5. Bottas, 6. Räikkönen. https://twitter.com/F1/status/1056625174223687683 Esikolmikule järgnevad Vettel, Bottas ja Räikkönen. Hamilton tõuseb kahe Red Bulli vahele. Stardisirge lõpuks saab liidriks teiselt kohalt alustanud Verstappen. Hamilton tõuseb teiseks ja liidrina alustanud Ricciardo langeb kolmandaks! Hamilton teeb suurepärase stardi! Start on antud! Vormelid on soojendusringil. https://twitter.com/F1/status/1056624459778588673 Sõit on peagi algamas.

Lisaks Mehhiko etapile on tänavu kavas võidukihutamised veel Brasiilias ja Araabia Ühendemiraatides. Hamiltoni edu teisel kohal oleva Sebastian Vetteli ees on paisunud juba 70 silma peale. Laual on praegu veel ainult 75 punkti. Seitsmenda koha eest on ette nähtud kuus silma ja vähemalt selle koha saavutamisega kindlustaks Hamilton endale ka MM-tiitli.

Tänavust Mehhiko GP-d alustab esimeselt stardikohalt Daniel Ricciardo Red Bullil. Tema kõrvalt tuiskab rajale tiimikaaslane Max Verstappen.

Teisest reast alustavad Hamilton ja Vettel. Seejärel tulevad soomlased Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen.

Mehhiko vormel-1 etapp algab Eesti aja järgi kell 21.10. Delfi Sport toob võistluse käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Stardirivi: