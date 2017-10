OTSEBLOGI | Kas Hamilton suudab juba täna õhtul MM-tiitli kindlustada?

Vormel-1 sarjas sõidetakse täna õhtul hooaja 17. etapp, kui 20 autot veerevad rajale Austinis USA-s: ees ootab USA GP.

Esikohalt alustaval Lewis Hamiltonil on sealjuures võimalik täna kindlustada maailmameistritiitel. Seis on lihtne: kui Hamilton (Mercedes) viiendat korda Austinis võidab - varasemalt on ta seda teinud 2012., 2014., 2015., ja 2016. aastal - ning selle raja 2013. aasta valitseja Sebastian Vettel (Ferrari) jääb viiendast kohast kaugemale, saab britist neljakordne maailmameister.

Võimalik on ka stsenaarium, kus Hamilton tuleb maailmameistriks teise kohaga, kuid see eeldab, et Vettel ei mahu esikaheksasse ja Valtteri Bottas (Mercedes) ei näe ruudulippu esimesena. Kui Hamilton jääb kolmandaks, läheb tiitlijaht Mehhikos edasi.

Ka Mercedese tiimil on võimalus USA-s asjad ära otsustada. Hetkel on neil Ferrari ees 145-punktiline edu. Tiitel on kotis, kui vahe on pühapäeva hilisõhtuks vähemalt 129 silma. See tähendab, et Ferrari peab lootuste üleval hoidmiseks Mercedesest koguma vähemalt 17 punkti rohkem. Kui üks "hõbenooltest" võidab, on konstruktorite karikas igal juhul otsustatud.

Kvalifikatsiooni tulemused: