OTSEBLOGI | Kas Ferrarid jätavadki Ungaris Mercedesed seljataha?

Kvalifikatsioonis edestasid mõlemad Ferrarid Mercedese piloote Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottast. Neist omakorda ei jäänud kaugele ka Red Bulli sõitjad Daniel Ricciardo ja Max Verstappen.

Kas Vettel kirjutab enda kontole järjekordse võidu ning suurendab oma edu MM-sarja tabelis või on Lewis Hamiltonil mõni trump tagataskust võtta?

Kvalfikatsiooni tulemused:

Ungari GP võistlussõit algab kell 15.00 ning Delfi Sport toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogi vahendusel.

Vormel-1 Ungari GP

Grosjeani vasak tagumine ratas pole korralikult kinnitatud ning vaikselt lükatakse raja kõrval oleva barjääri taha, sest niimoodi ta boksini ei jõua.

Kuigi hetkel võib tunduda, et Vettel on uhkes üksinudses esimesel kohal, siis tegelikult on kiirem Ferrari hetkel hoopis Räikkönen, ning vahe kahe vormelil on 2,7 sekundit. https://twitter.com/F1/status/891637495439523840

Hulkeberg möödub Jolyon Palmeris esimeses kurvis ja on nüüd 11. kohal.

https://twitter.com/F1/status/891635787472809984

Tundub, et Hamilton ei proovigi Verstappenit kinni püüda, vaid ootab, et ta kümne sekundilist penaltit peab pidama.

Hetkel on enamustel vormelitel ainult ühe-kahe sekundilised vahed, kuid esiotsas on Räikkönen Vettelist kolm sekundit maas ja Bottas kaotab soomlasele viie sekundiga. Ka Hamiltoni ja Sainzi vahe on kaheksa sekundit.

Kuigi Mercedesel on olnud täna palju IT probleeme, siis vahepeal katkes neil ka raadioside, kuid praeguseks peaks kõik parandatud olema.

Kümme ringi on sõidetud ja Hamilton on juba 10 sekundit maas rivaalist Vettelist, kes hetkel iga ringiga kindlustab aina enam oma esikohta.

Vettel üritab kasvatada edumaad teisel kohal oleva Räikköneni ees, kes on nüüd temast juba üle kahe ja poole sekundi temast maas. Kolmandal kohal olev Bottas kaotab sakslasele juba nelja sekundiga.

Verstappen saab 10 sekundilise karistuse avarii põhjustamise eest.

Lõpuks lahkub rajalt ka turvaauto ja sõit võib jätkuda! Verstappeni ja Hamiltoni vahel käib heitlus neljanda koha nimel.

Hetke esikümme, kuigi turvaauto on ikka veel rajal https://twitter.com/F1/status/891631978457518082

Ricciardo autost voolab hulgaliselt jahutusvedelikku, mis tähendab, et koristamine võib võtta tükk aega.

Ja juba on turvaauto on juba rajal, sest meeskonnakaaslased Ricciardo ja Verstappen põrkavad kokku, ning esimene jääb ka rajale seisma.

Sebastian Vettel jääb esimeseks, tema järgi Räikkönen, Bottas, Verstappen, Hamilton.

NII START ON ANTUD!

https://twitter.com/F1/status/891626440038506496

Jep: Vettel võib sellega hakkama saada (kui Verstappen jälle sigatsema ei hakka). Kimi loovutab oma koha nagu alati. Mehes ei ole enam ei särtsu ega sära, täielik pettumus.