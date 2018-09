OTSEBLOGI | Kas Bottasel tuleb Hamilton mööda lasta? Vormel-1 sarjas sõidetakse Venemaa GP, sajab kerget vihma

Esikohalt läheb rajale Mercedese soomlane Valtteri Bottas, kes on vormel-1 sõitjatest Sotši rajaga ehk kõige paremates suhetes - alates 2014. aastast, kui etapp MM-kalendrisse lisati, on ta pea igal korral teinud väga hea sõidu. Veel Williamsis sõites tuli ta ühe korra kolmandaks ning suutis kvalifikatsiooni kolmandana lõpetada koguni kolmel aastal järjest, mullu Mercedese roolis võitis ta ka pühapäevase võistlussõidu.

Vettel saab stardi kolmandana, neljas on stardirivis Kimi Räikkönen.

Kuna seekord alustab otse Bottase tagant MM-tiitlit jahtiv tiimikaaslane Lewis Hamilton, on paljud spekuleerinud, et soomlasele antakse tiimi poolt korraldus inglane mööda lasta. Hamiltoni edu Sebastian Vetteli (Ferrari) ees on enne tänast 40 punkti, sõita jääb peale Venemaa GP veel viis etappi.

Tänasel etapil alustavad stardirivi lõpuosast mootorit vahetanud Red Bullid: Daniel Ricciardo staridkoht on alles 18., kvalifikatsioonis reeglite rikkumise eest lisakaristuse saanud Max Verstappen läheb rajale eelviimase ehk 19.-na.

Delfi Sport kajastab Venemaa GP olulisemaid sündmusi otseblogis.