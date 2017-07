OTSEBLOGI | F1 Austria GP: Bottas kihutab karjääri teise võidu suunas, Hamilton on tõusnud viiendaks

Kvalifikatsioonis sai kolmanda aja küll Lewis Hamilton (Mercedes), kuid keelatud käigukastivahetuse tõttu tuleb tal vastu võtta viiekohaline karistus, mis tähendab, et inglane läheb rajale kaheksandalt kohalt.

Hamiltoni kolmanda stardikoha saab endale Kimi Räikkönen (Ferrari), neljandalt positsioonilt alustab Daniel Ricciardo (Red Bull), viiendalt Max Verstappen (Red Bull), kuuendalt Grosjean (Haas), seitsmendalt Sergio Perez (Force India), kaheksandalt Hamilton, üheksandalt Sebastien Ocon (Force India) ja kümnendalt Carlos Sainz (Toro Rosso).

Hooaja üldliidril Vettelil on punktitabelis 153 silma, Hamilton 139 punktiga teine ja Bottas 111 punktiga kolmas.

Austria GP võistlussõit algab Eesti aja järgi kell 15.00. Delfi toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogi vahendusel.

F1 Austria GP

Hamiltonil on Räikköneni püüdmisega raskusi, sest tagumised rehvid annavad pisut järele. Vahe on 0,7 sekundit.

17/71 Hamilton on Räikkönenist vaid 1,7 sekundi kaugusel.

Vaene Verstappen... Viies katkestamine 7 sõidu jooksul. https://twitter.com/F1/status/884024315284533248

14/71 Hamilton kaotab Räikkönenile 3,5 sekundit. Vahe on vähenevas trendis.

Vettel on Bottasest 4,5 sekundit maas. Igasugune karistus tõstaks sakslane liidriks.

Kvjat (18. kohal) saab Alonsole sisse lendamise eest boksist läbisõidu karistuse. Bottase kohta otsust veel tehtud pole.

Hamilton võtab ka Grosjeani ette ja on juba viies!

Avarii pärast starti. Vaade Alonso autost. https://twitter.com/F1/status/884021902217543683

Hamilton möödus Perezist ja tõusis kuuendaks.

Kvjat läheb avarii põhjustamise eest samuti uurimise alla.

6/71 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Räikkönen, 5. Grosjean, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Ocon, 9. Massa, 10. Stroll.

Kohtunikud annavad teada, et Bottase varastamist on tähele pandud. Karistust veel esialgu ei anta, aga välistada ei saa, et seda varsti tehakse.

Vettel annab raadio teel teada, et Bottase start polnud ilmselt kõige puhtam. Kas kohtunikud võtavad varastamise luubi alla?

Kvjat ja Alonso on boksis. Ilmselt lõhkusid midagi stardirüsinas. Verstappen liigub rajal teo kiirusel ja saab meeskonnalt korralduse katkestada.

Alonso ronib boksis autost välja!

Esikuuik esimese ringi järel: 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Grosjean, 5. Räikkönen, 6. Perez

Ricciardo pääseb Räikkönenist mööda kolmandaks!

Bottas jääb liidriks, Vettel teiseks. Max Verstappen käib kellegagi kokku ja teeb spinni.

Start on antud!

Mehed valmistuvad stardiks. Pinge on haripunktis.

Masinad läksid soojendusringile.

Wehrlein alustab uue turbo paigaldamise tõttu boksiteelt.

Tuletame veel meelde stardirivi:

Ja siis tehakse suur number, kui mõni hävitaja reisilennukist mõnesaja meetri läheduselt möödub. Vaadake neid! https://twitter.com/Formula1WM/status/884015135458828289

Max Verstappeni fänniarmee: https://twitter.com/momoGTA/status/884013850105856000

Samas levib ka vastupidiseid ennustusi. https://twitter.com/prathikF1/status/884014007702568960

Ringraja ümber tiirlevad tumedad pilved. Mõnede ennustuste kohaselt on äikesevihma tõenäosus lausa 70 %.

Tere päevast, vormelisõbrad! Tänased poodiumitüdrukud ja vihmavarjuhoidjad on pisut rahvuslikumad kui muidu. Foto: AFP/Scanpix