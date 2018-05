OTSEBLOGI | Barcelona F1 etapp: Vettel tõusis stardiga teiseks, juba avaringil avarii ja kolm katkestajat

Teine stardiruut kuulub Bakuu GP ebaõnnesõdurile Valtteri Bottasele (Mercedes), kes kaotas Hamiltonile ajasõidus vaid 0,040 sekundiga.

Kolmandalt kohalt alustab tänavu kaks etapivõitu noppinud Sebastian Vettel, neljandalt Kimi Räikkönen (Ferrari). Viiendalt ja kuuendalt kohalt stardivad Red Bullid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo (Red Bull), kes eelmisel etapil omavahel kokku põrkasid.

Barcelona GP põhisõit algab kell 16.10. Delfi teeb sõidust tekstipõhise otseülekande.

Ilm Barcelonas on hetkel pilvine. Öösel sadas äikesevihma, täna on sademete tõenäosus nullilähedane.

MM-sarja punktiseis: 1. Hamilton 70, 2. Vettel 66, 3. Räikkönen 48, 4. Bottas 40, 5. Ricciardo, 6. Alonso 28.

Vormel 1 etapp Hispaanias

Paremusjärjestus 10. ringi järel: https://twitter.com/F1/status/995658990813097985

14. kohal asuv Stoffel Vandoorne saab 5-sekundilise ajakaristuse, sest läbis teise kurvi valest kohast.

11/66: Vettel jääb Hamiltonist nelja sekundiga maha, Bottas on omakorda sakslasest pooleteise sekundi kaugusel.

https://twitter.com/F1/status/995656946639400960

Hamilton on saanud Vetteli ees juba 2-sekundilise edumaa. Alonso möödus Oconist ja tõusis kümnendaks.

Hetkeseis: https://twitter.com/F1/status/995655549206368261

Turvaauto lahkus.

Hetkeseis: 1. Hamilton, 2. Vettel, 3. Bottas, 4. Räikkönen, 5. Verstappen, 6. Ricciardo, 7. Magnussen, 8. Sainz, 9. Leclerc, 10. Ocon.

Grosjean kaotas stardis juhitavuse ning sõitis Hülkenbergile ja Gaslyle ette. Kohe kolm katkestajat! https://twitter.com/F1/status/995654054494769154

https://twitter.com/F1/status/995653674943774722

Hamilton jääb liidriks, kuid Vettel möödub Bottasest ja tõuseb teiseks! Juba avarii ja turvaauto rajale!

Start on antud!

Sõitjad on stardijoonele asunud!

Kas vihm lööb täna kaardid segamini? https://twitter.com/F1/status/995652140948389888

Ja masinad on nüüd soojendusringil...

Viimasest 27-st Hispaania GP-st koguni 24 on võidetud esireast startinud sõitjate poolt. See näitab, kui raske on sellel rajal üksteisest mööduda.

Vormelid lähevad kohe-kohe soojendusringile. https://twitter.com/F1/status/995649480820183040

Tänane stardirivi: https://twitter.com/F1/status/995551716446683138

Täna parimalt kohalt startiv valitsev maailmameister Lewis Hamilton on Mercedesega uue lepingu kõik tingimused kokku leppinud. http://sport.delfi.ee/news/auto/f1/hamilton-joudis-mercedesega-uue-lepingu-osas-kokkuleppele?id=82084093

Tere, vormelifännid. Juba kell 16.10 stardib Hispaania GP.