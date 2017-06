OTSE | Vormel-1 Kanada GP-l tuli turvaauto rajale juba esimesel ringil, Verstappen katkestas teiselt kohalt

Lewis Hamilton (Mercedes) alustab täna Vormel-1 MM-sarja Kanada GP võidusõitu esikohalt ning loodab teha tasa 25 punktilist vahet tabeliliidri Sebastian Vetteliga (Ferrari).

Vormel-1 Kanada GP https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=197356 52/70 Tiim annab Vettelile teada, et umbes 8 ringi enne lõppu peaks sakslane kätte saama kolmiku Ricciardo-Perez-Ocon ja sekkuma kolmanda koha heitlusse. 50/70 Vettel teist korda boksis. Langeb kuuendalt kohalt seitsmendaks Hülkenbergi ette. Publikut on Montrealis täismaja. Foto: AFP/Scanpix Hamilton esikohal, Vettel seitsmes tähendab, et Hamilton vähendaks üldarvestuses kaotusseisu kuuele punktile. 42/70 Räikkönen käib boksis ja langeb viiendalt kohalt seitsmendaks. Ferrari annab teada, et Vettel sõidab katkise autopõhjaga. https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/873976249328205824 33/70 Hamilton liider, Bottas teine (+9,582), Ricciardo kaotab kolmandana Bottasele omakorda 12 sekundit. 32/70 Hamilton tuleb lõpuks boksi ja jääb liidriks. Punane rehv alla. Ilmselt pole temalgi vaja rohkem boksis käia. 27/70 Bottas tuleb teiselt kohalt boksi. Samuti kollane rehv (soft) alla. Soomlane loodab samuti ühe peatusega piirduda. Langeb hetkeks kolmandaks, Ocon sõidab teisel kohal, Hamilton liider. Red Bull on rajal ühe peatuse taktikaga. Ricciardole lähevad alla kohe kollase märgistusega rehvid. Austraallane langes kuuendaks. Juhib Hamilton Bottase ja Perez-Oconi ees. 18/70 Räikkönen langes boksipeatusega seitsmendaks. Monaco eest tehti tagasi? Esiotsa meestest esimene, kes rehve vahetas, kui Vetteli sunnitud peatus välja arvata. Daniil Kvjat sai soojendusringi toppamise eest boksist läbisõidu karistuse. 14/70 Sõit on jälle täistuurid üles võtnud. Max Verstappen katkestab sõidu teiselt kohalt tehniliste probleemide tõttu! Virtuaalse turvaauto režiim. https://twitter.com/F1/status/873968507347767296 10/70 Vettel kurtis raadio teel, et tal oli UUESTI esitiivast tükk välja kukkunud. Katastroofiline algus. Hea, kui täna üldse punktidele tuleb. Esimese ringi avarii Massa silme läbi: https://twitter.com/RemiB69500/status/873966348329779201 Vettel käis boksis ja langes 18-ndaks. 5/70 Esikümme: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Vettel, 5. Ricciardo, 6. Perez, 7. Räikkönen, 8. Ocon, 9. Hülkenberg, 10. Kvjat. Ai-ai! Räikkönen sõidab rattaga muru peale, kuid suudab auto siiski sirge hoida. Ühe koha peab loovutama. 4/70 Kohe, kui turvaauto rajalt ära tuleb, lendab Vetteli esitiivast suur tükk välja. Boksi külastamine näib vältimatu. "Uskumatu. Ma ei saa üldse aru, mis juhtus," ütles Massa tiimile, kui Sainz talle tagant sisse oli sõitnud. Aga polnud tegelikult Sainzi süü. Keegi Haasi masinatest puksis hoopis Sainzi. Kohutav algus Ferraridele. Vettel on langenud stardiga neljandaks, Räikkönen neljandalt kohalt kuuendaks. Start on antud! Distantsi pikkus täna 70 ringi. Hamilton jäi stardiga esimeseks, Verstappen tõusis teiseks! Carlos Sainz ja Felipe Massa on juba kokku põrganud. Turvaauto kohe rajale. https://twitter.com/F1/status/873964512839258112 Daniil Kvjat ei saa kohe kohalt minema. Alustas soojendust teistest umbes 20 sekundit hiljem. Rehvidelt on katted maas ja mehed stardivad soojendusringile. Hümnile eelnes minutiline leinaseisak Londoni terroriohvrite mälestuseks: https://twitter.com/redbullracing/status/873960210372734978 Kanadas on kohal ka suurima Facebooki-jälgijaskonnaga naistennisist maailmas Eugenie Bouchard: https://twitter.com/Steadyrabby/status/873960297773617152

Hamilton edestas Vettelit ja meeskonnakaaslast Valtteri Bottast Montreali ringraja kõigi aegade rekordiga - 1.11,459. Teisel asetusel lõpetanud sakslane sai kirja aja 1.11,789, kuid vahepeal kaotas Hamiltonile kõigest nelja tuhandikuga.

Eilne oli Hamiltoni jaoks juba 65. kvalfikatsioonivõit, mis tõstis ta brasiillasse Ayrton Sennaga jagama läbi aegade teist kohta selles arvestuses. Tähtsa saavutuse tunnustuseks kinkis traagiliselt hukkunud lõunaameeriklase perekond Hamiltonile ka Senna kiivri. Kvalifikatsioonivõitude edetabeli tipus on siiani Michael Schumacher, kes on parimalt kohalt rajale startinud 68 korda.

Briti viimane etapivõit oli kuu aega tagasi Barcelonas, kuid ka siis oli vahe Vetteliga minimaalne. Punktilisa on aga Mercedesel kindlasti vaja kui tahavad Ferrarile järgi jõuda konstruktorite arvestuses, kus hetkel jäädakse maha 17 punktiga. Nii Hamilton kui ka Bottas on see hooaeg poodiumile pääasenud neljal korral, Vettel on aga siiani kõikidel GP-del pjedestaalil olnud.