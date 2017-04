OTSE: Hiina GP-d juhib Hamilton, Verstappen tõusis 16. kohalt esikolmikusse

Laupäevase kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton (Mercedes), kes edestas avaetapi võitjat Sebastian Vettelit (Ferrari) ning tiimikaaslast Valtteri Bottast.

Kvalifikatsiooni tulemused:

6th pole in a row for HAM 👏

Pärast ajasõite määrati nii Romain Grosjeanile kui Jolyon Palmerile kollaste lippude eiramise eest viiekohaline karistus, mistõttu langevad nad vastavalt 19. ja 20. kohale.

Vormel-1 Hiina GP

Raul Ojassaar: Kümme ringi veel minna ning tipus tunduvad asjad enam-vähem selged olevat: Hamilton, Vettel, Verstappen, Ricciardo, Räikkönen, Bottas. Ainsana on sellest seltskonnast enam-vähem koos Verstappen ja Ricciardo.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/F1/status/850969894061559808

Raul Ojassaar: Räikkönen käib samuti boksis ära ja peaks kohe ka Sainzist uuesti mööda saama.

Raul Ojassaar: Liidrid on järjepanu boksis käinud ning kollased rehvid alla pannud. Ainult Verstappen sai juba mitu head ringi tagasi alla punased.

Raul Ojassaar: Alonsol on autoga probleemid. Hispaanlane katkestab.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/F1/status/850966148132851712

Raul Ojassaar: Vettel võtab ka Verstappeni ära! Hamiltoni ja Vetteli vahe on kümme sekundit.

Raul Ojassaar: Vettel paneb Ricciardoga rehvid kokku, aga läheb austraallasest mööda!

Raul Ojassaar: Vettel saab Räikkönenist mööda. Kvjat otsustab samal ajal rajalt välja sõita, vahepeal katkestas tehniliste probleemide tõttu ka Vandoorne.

Raul Ojassaar: Hetkeseis:

Raul Ojassaar: Ricciardo jääb Ferraridele jalgu, Verstappen hakkab aga tasapisi Hamiltonist kaugemale jääma.

Raul Ojassaar: Hetkeseis:

Raul Ojassaar: Verstappen saab Ricciardost mööda. Hamilton on kahe sekundi kaugusel.

Raul Ojassaar: Verstappen võtab ka Räikköneni ära ning liigub praegu kõige kiiremini. Ricciardo ja Hamilton, hoidke alt!

Raul Ojassaar: Sõit läks taas käima!

Raul Ojassaar: Bottas suudab turvaauto taga sõites auto üle kontrolli kaotada ning langeb 12. kohale!

Raul Ojassaar: Verstappen on kogu selle segaduse juures suutnud neljandaks tõusta. Uskumatu mees!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/F1/status/850955147937292288

Raul Ojassaar: Korralik sõit polegi veel käima läinud. Mitmed sõitjad on juba mitu korda boksis peatunud, Giovinazzi avarii koristamise tõttu sõidetakse turvaauto taga kõik ringid läbi boksitee.

Raul Ojassaar: Giovinazzi on taas esimesel sirgel oma auto sodiks sõitnud! Nüüd tuleb päris turvaauto rajale!

Raul Ojassaar: Strolli masina teisaldamise ajaks kehtestatakse virtuaalse turvaauto režiim. Samal ajal on uurimise all Vetteli juhtum, kes startis millegipärast meeter-poolteist õigest kohast vasakult poolt. Verstappen on juba seitsmes!

Raul Ojassaar: Stardist pääsesid kõik tervelt minema, kuid Lance Stroll sõidab avaringi keskel kruusa peale ja jääb kinni.

Raul Ojassaar: Ricciardo saab Räikkönenist mööda ning Hülkenberg tõuseb kuuendaks. Verstappen tõuseb 16. kohalt juba 11. paigale.

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Nõnda - stardiks on kõik valmis!

Raul Ojassaar: Vihma otseselt enam ei saja ning rada on vaikselt kuivamas. Pole aga sugugi kindel, et kuiv ilm kogu sõidu kestaks.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/F1/status/850948724159283200

Raul Ojassaar: Tänase ilmaga tasub ka meelde tuletada, et sellest hooajast alates on vormel-1 tagasi toonud vihmase ilmaga seisvad stardid. See video seletab asjad kenasti lahti: https://twitter.com/F1/status/850800604972687360

Raul Ojassaar: Hommikused kõige märkimisväärsemad uudised on need, et ilm Shanghais on tõepoolest niru, nagu ka ennustati - 12 kraadi ja kerge vihm. https://twitter.com/F1/status/850939420576501761

Raul Ojassaar: Tere hommikust kõigile vormelisõpradele! Hooaja teine etapp on meist vaid poole tunni kaugusel ning on paras aeg meie kajastusega ots lahti teha.