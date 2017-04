OTSE: Hamilton alustab Hiina GP-d esikohalt märgades ja jahedates oludes

Laupäevase kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton (Mercedes), kes edestas avaetapi võitjat Sebastian Vettelit (Ferrari) ning tiimikaaslast Valtteri Bottast.

Kvalifikatsiooni tulemused:

One THOUSANDTH between VET (P2) and BOT (P3) 😮 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/EvtOFEABwA

6th pole in a row for HAM 👏

Pärast ajasõite määrati nii Romain Grosjeanile kui Jolyon Palmerile kollaste lippude eiramise eest viiekohaline karistus, mistõttu langevad nad vastavalt 19. ja 20. kohale.

Vormel-1 Hiina GP

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Nõnda - stardiks on kõik valmis!

Raul Ojassaar: Vihma otseselt enam ei saja ning rada on vaikselt kuivamas. Pole aga sugugi kindel, et kuiv ilm kogu sõidu kestaks.

Raul Ojassaar: Tänase ilmaga tasub ka meelde tuletada, et sellest hooajast alates on vormel-1 tagasi toonud vihmase ilmaga seisvad stardid. See video seletab asjad kenasti lahti: https://twitter.com/F1/status/850800604972687360

Raul Ojassaar: Hommikused kõige märkimisväärsemad uudised on need, et ilm Shanghais on tõepoolest niru, nagu ka ennustati - 12 kraadi ja kerge vihm. https://twitter.com/F1/status/850939420576501761

Raul Ojassaar: Tere hommikust kõigile vormelisõpradele! Hooaja teine etapp on meist vaid poole tunni kaugusel ning on paras aeg meie kajastusega ots lahti teha.