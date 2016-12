M-Spordi rallitiimis Ott Tänaku võistkonnakaaslaseks olev valitsev autoralli maailmameister Sebastien Ogier sai Mercedese F1 tiimi bossilt Toto Wolffilt kutse tulla nende uue hooaja vormelit testima.

Wolffi kutsel käis oktoobris Mercedese autoga sõitmas mootorrattur Jorge Lorenzo - nüüd soovib Mercedese tiimijuht mängu tuua ka Ogieri ning legendaarse mootorratturi Valentino Rossi.

"F1 on lisaks võistlusele ka meelelahutus ning tahaksin väga näha, milleks on Valentino Rossi ja Sebastien Ogier meie auto roolis võimelised," sõnas Wolff Itaalia väljaandele La Gazzetta dello Sport. "Minu mõte on korraldada nendega koos üks testipäev."

Kui Ogier pole varem vormel-üks auto roolis istunud, siis Rossi on seda teinud korduvalt - 2006. aastal tegi ta Ferrariga kaasa kaks täispikka testipäeva Valencias ning 2008. aastal Mugellos. Mõlemal korral läbis Rossi kokku üle saja ringi.

"Kui Wolff tahab mulle helistada, on tal mu number olemas," sõnas Rossi. "Kuidas võiksin sellele ära öelda? Mul oli piisavalt õnne, et Ferrariga sõita ning kuna paljud sealsed inimesed on mu head tuttavad, oleks Mercedesega sõitmine justkui väikestviisi reetmine. Aga kui sulle sellist võimalust pakutakse - kuidas saaksidki ära öelda?"