Oconiga tõugelnud Verstappen tegi ära esimese päeva ühiskondlikust tööst

Mäletatavasti põrkas liidrikohal sõitnud Verstappen kokku Oconiga, kes proovis temalt ringi tagasi võtta. Tulivihane hollandlane läks pärast sõitu Oconiga vahejuhtumit arutama ning tõukas teda mitmel korral.

FIA poolt karistuseks määratud kahest päevast ühiskondlikust tööst on hollandlane nüüd ühe päeva ära teinud. Nimelt käis ta nädalavahetusel Marrakechis toimunud elektrivormelite ehk vormel-E sarja etapil ringi kohtuniketöö vaatlejana.

"Oli huvitav näha etapi toimumist teise nurga alt," rääkis Verstappen. "Tavaliselt ei saa veeta kogu päeva koos kohtunikega. Etapil on kõigil omad ülesanded ning on huvitav näha, kuidas tegelikult kohtunikud langetavad raskeid otsuseid. Arvan, et see on võidusõiduspordis hea kogemus."

Veel ei ole teada, missugune karistus määratakse Verstappenile teiseks päevaks ning millal ta seda täitma peab.